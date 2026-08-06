Catanzaro: incontro positivo tra il Sindaco Nicola Fiorita, i vertici di Sorical e i sindacati di categoria

Garantire i corretti livelli occupazionali dopo il subentro di Sorical nella gestione del servizio idrico della città di Catanzaro. È stato questo il tema centrale dell’incontro che si è svolto questa mattina nella sede della società, convocato per valutare le ricadute sul personale e dare continuità alle interlocuzioni avviate nei mesi scorsi. Al tavolo hanno partecipato il sindaco di Catanzaro e presidente di Arrical, Nicola Fiorita, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Pasquale Squillace e il responsabile dell’Ufficio acquedotto di Palazzo De Nobili Giacinto Tolomeo. Presenti anche i vertici e le componenti gestionali e amministrative di Sorical, tra cui l’amministratore Maurizio Nicolai, i componenti del Consiglio di amministrazione e della struttura aziendale, tra cui Elisabetta Aiello, e i rappresentanti societari.

Per le organizzazioni sindacali di categoria hanno preso parte all’incontro Nicola Santoianni, segretario generale Femca Cisl Calabria, Antonio Mangano, segretario regionale Filctem Cgil, e Vincenzo Celi, segretario generale Uiltec Calabria. La riunione si è aperta con un’ampia convergenza tra tutti i soggetti presenti sulla necessità di tutelare l’occupazione e preservare le competenze necessarie ad assicurare la massima efficienza della gestione. Il confronto si è poi esteso alle questioni più generali relative alla regolamentazione dei subentri e dei passaggi di gestione predisposta da Arrical.

“L’incontro è stato estremamente positivo e costruttivo”, ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. “Tutte le parti attorno al tavolo hanno condiviso senza riserve la necessità assoluta di salvaguardare le professionalità che da quasi trent’anni garantiscono un servizio essenziale per la nostra comunità. Stiamo lavorando in stretta sinergia con Sorical e con le parti sociali per individuare le soluzioni tecniche e giuridiche praticabili, sempre nel rigoroso rispetto della normativa vigente. C’è grande ottimismo sul buon esito della vicenda”.