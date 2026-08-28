Catanzaro in lutto per la morte di Gianluca Torneo: addio al poliziotto amato da colleghi e tifosi

È una giornata di profondo dolore per la comunità di Catanzaro e per la Polizia di Stato. La scomparsa di Gianluca Torneo ha lasciato un vuoto tra colleghi, amici e cittadini che nel tempo hanno avuto modo di conoscerne la professionalità, la disponibilità e il forte senso del dovere. La notizia della morte del poliziotto ha suscitato grande commozione negli ambienti della Questura di Catanzaro, dove Torneo aveva prestato servizio, e tra le tante persone che lo avevano incontrato durante la sua attività quotidiana al fianco delle istituzioni.

Il ricordo di un uomo al servizio degli altri

Nel corso della sua carriera nella Polizia di Stato, Gianluca Torneo si era distinto per il suo impegno e per il rapporto umano costruito con colleghi e cittadini. Un professionista attento, sempre pronto ad affrontare con equilibrio le responsabilità legate al proprio ruolo, ma anche una persona capace di instaurare rapporti sinceri con chi gli stava accanto. Il suo nome era conosciuto anche nell’ambiente sportivo cittadino, in particolare per la sua presenza durante i servizi di ordine pubblico legati alle partite del Catanzaro Calcio. In quelle occasioni aveva rappresentato il volto delle forze dell’ordine vicino alla tifoseria e alla città, con uno stile improntato alla correttezza e alla disponibilità.

Il cordoglio della Questura e della città di Catanzaro

La scomparsa di Torneo ha generato numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia, con il mondo della sicurezza e quello civile uniti nel ricordo di un uomo considerato un punto di riferimento. Per molti colleghi non viene ricordato soltanto l’agente impegnato nel proprio lavoro, ma soprattutto la persona: un uomo apprezzato per il carattere, la sensibilità e la capacità di affrontare anche le situazioni più delicate mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso e professionale. La Questura di Catanzaro si è stretta attorno ai familiari in questo momento di grande sofferenza, condividendo il dolore per la perdita di un appartenente alla Polizia di Stato che ha lasciato un segno importante nella comunità.

L’ultimo saluto a Gianluca Torneo

Sono in programma a Catanzaro i funerali per l’ultimo saluto a Gianluca Torneo, con la partecipazione di familiari, colleghi e amici che accompagneranno il poliziotto nel suo ultimo viaggio. Resta il ricordo di una figura che ha saputo unire il valore della divisa alla dimensione umana, lasciando un’impronta profonda in chi ha condiviso con lui il percorso professionale e personale. Un addio che coinvolge non soltanto la Polizia di Stato, ma un’intera città che oggi piange una delle sue persone più apprezzate.

Il cordoglio dell’US Catanzaro

“US Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gianluca Torneo, poliziotto in servizio nella Squadra Tifoserie della Digos della Questura di Catanzaro, venuto a mancare dopo aver combattuto contro una terribile malattia. Gianluca era una persona capace e disponibile, sempre pronta al dialogo, con quel modo solare e spontaneo di rapportarsi agli altri che lo aveva fatto conoscere e apprezzare ben oltre il suo ruolo professionale. Per la società e per quanti hanno avuto occasione di incontrarlo e lavorare con lui era una presenza familiare e un punto di riferimento, al quale ci si poteva rivolgere sempre con fiducia. La società si stringe con sincera vicinanza alla Questura di Catanzaro e a tutti i suoi colleghi e rivolge un pensiero affettuoso alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”. E’ questo il messaggio di cordoglio dell’US Catanzaro.