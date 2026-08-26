Catanzaro, il quartiere marinaro si illumina con “Luci sul Mare” | PROGRAMMA

Il quartiere marinaro di Catanzaro si prepara ad accogliere “Luci sul Mare”, in programma giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 18:30. L’evento interesserà il Lungomare Stefano Pugliese (nel tratto compreso tra il Tortuga e il Lido Anapi), Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Via Bausan, Piazza Garibaldi e Via del Mare, offrendo un ricco palinsesto di appuntamenti pensati per tutte le età.

Promossa in collaborazione con associazioni e realtà locali — tra cui la Pro Loco Catanzaro Marina con il progetto “Radici” — la manifestazione trasformerà il litorale in un palcoscenico a cielo aperto tra spettacoli musicali dal vivo, mostre d’arte, attività sportive, laboratori e momenti culturali. Ampio spazio sarà dedicato all’enogastronomia con gli stabilimenti balneari che prepareranno il cuoppo di mare mentre le pizzerie proporranno la pizza con le alici.

Il programma dell’evento

Piazza Pola

Dalle ore 18:30: Mostra fotografica dedicata a Franco Riga ed esposizione con estemporanea degli artisti locali (Marisa Scicchitano, Mirella Bruni, Ileana Mauro, Marilena Madia, Angela Procopio, Filomena Amato, Maria Teresa Squillacioti, Santina Sestito, Alessandra Riccelli Palazzo, Giulia Febbraro, Antonietta Tolomeo, Michelle Bellisario, Jesa Aroma, Massimo Mancuso).

Ore 21:00: Esibizione musicale del duo “DoMiLa”.

Piazza Garibaldi e Via Bausan

Ore 21:30: Esibizione del duo “Sax ‘n’ voice di Gianfranco e Serena” (davanti Bar Dolci Emozioni).

Ore 21:30: Musica dal vivo con il “Drop Duo” (Via Bausan, di fronte Il Buco).

Ore 22:00: Performance musicale del duo “TsaTso” (davanti Bar Centrale).

Via Amalfi e Via del Mare

Ore 22:00: Spettacolo musicale dell’“Over Time Acoustic Trio” (Via Amalfi).

Ore 22:00: Spettacolo musicale del “The Time acoustic trio” (Via del Mare, davanti Trinken Haus).

Area Lido Malibù

Ore 19:00: Presentazione del libro “Mi chiamo Farrokh” di Vincenzo Furfaro, con Sirelli, e apertura della postazione Tarologia per la lettura delle carte.

Ore 19:40: Talk “Anima Marina” a cura di Giovanni Audino (in spiaggia).

Ore 20:30: Osservazione astronomica di Luna e Saturno a cura dell’Unione Astrofili Catanzaresi.

Ore 21:30: Proiezione del docufilm “Pescatori a Marina” di Franco Riga, a cura della Pro Loco Catanzaro Marina.

Area Lido Anapi e Lido Mancuso

Ore 19:00 – 20:30: Lezione di Yoga in spiaggia sotto il Lido Anapi con l’insegnante Maria Antonietta Scerbo (si invitano i partecipanti a portare il proprio tappetino o telo mare).

Ore 19:00 – 21:00: Villaggio dei bambini e animazione a cura di Wonderland Cz Eventi (Lungomare e spiaggia Lido Mancuso).

Ore 19:30: Workshop e laboratorio di Macramè a tema mare con Susy Bruno (davanti Lido Mancuso).

Ore 21:00: Esibizione musicale di Raffaella Capria (Lido Anapi).

Ore 21:30: Concerto del “Soul Avenue Duo” (Lido Mancuso).

Lungomare e Attività Itineranti

Dalle ore 19:00: Dimostrazione di karate e arti marziali a cura di Sport Ring CZ (zona Ancora, di fronte Casa Pescatori).

Dalle ore 19:00: Esibizioni di Skateboarding e Roller a cura di CZ Extreme (di fronte Tortuga).

Dalle ore 19:00: Gruppo di cammino “CZ Lido in cammino fit walking” (partenza di fronte Albatros con circuito su Via Nicea).

Ore 19:30: Spettacolo di magia con il Mago Ruggero (zona Ancora, di fronte Happy Yo).

Ore 19:30: Spettacolo di magia con il Mago Ruggero (zona Ancora, di fronte Happy Yo). Dalle ore 20:00: Musica itinerante con la “Tony” Street Band.

Ore 21:00: Musica dal vivo con il “Magma Acoustic Duo” (di fronte La Bussola).

Ore 22:00: Concerto della band “Black Night” (di fronte Tortuga) ed esibizione degli artisti dell’Hub “Imi Music” (di fronte Marron Glacés).

Ore 22:30: Spettacolo “Fame Notturna” di Ro Bi To (strada adiacente l’Ancora).

Chiusura dell’evento

Ore 24:00: Tuffo di Mezzanotte nel mare illuminato.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a questa serata di festa, condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della Marina di Catanzaro.