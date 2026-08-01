Catanzaro, il 3 agosto la conferenza di presentazione del progetto “L’Abbraccio: le Radici diventano Ponti”

Lunedì 3 agosto, alle ore 12.30, nella sala gialla della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “L’Abbraccio: le Radici diventano Ponti”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del turismo delle radici e al rafforzamento del legame tra la Calabria e le comunità di calabresi residenti all’estero. A illustrare obiettivi, contenuti e prospettive del progetto saranno l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, e il consigliere regionale delegato ai Calabresi nel Mondo, Orlandino Greco, che presenteranno un percorso finalizzato a promuovere il ritorno nei luoghi d’origine dei discendenti degli emigrati calabresi, favorendo occasioni di incontro, conoscenza e riscoperta dell’identità culturale del territorio.

Il progetto coinvolge i Comuni aderenti all’Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici (Aicotur) e punta a costruire una rete di accoglienza capace di trasformare il viaggio di ritorno in un’esperienza autentica e significativa che punta al turismo delle radici come leva strategica per la promozione della Calabria, valorizzandone i borghi, le tradizioni e il patrimonio umano.