Catanzaro, gol e spettacolo in Coppa Italia ma arriva il KO ai rigori: 2-2 col Sudtirol, dal dischetto sbaglia subito Dorval

Un pari ai regolamentari, una sconfitta ai rigori. Questo il bilancio del Catanzaro alla prima partita ufficiale della nuova stagione: in Coppa Italia, contro il Sudtirol, gli altoatesini vincono dal dischetto dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti. Buone indicazioni per Gorgone: il gioiello Pafundi si conferma subito in forma smagliante, replicando con un’altra rete a quella realizzata di recente in amichevole. E’ infatti il suo il gol del momentaneo pareggio giallorosso, alla mezz’ora, in replica alla rete del vantaggio ospite di Pyyhtia, dopo pochi minuti. Nella ripresa c’è subito il timbro di capitan Iemmello: passano le stagioni, ma la bandiera delle Aquile continua a ribadire la sua grande fame da bomber consumato. Rimonta complicata, dunque, ma a cinque dalla fine Mixtur spegne le speranze di vittoria, firmando il 2-2.

Si va subito ai rigori, da regolamento: sbaglia per primo il Sudtirol, ma poi non sbaglia più. Per il Catanzaro invece gli errori sono due: di Frosinini e, quello decisivo, di Dorval, appena arrivato. Così i giallorossi sono già fuori, ma nel prossimo weekend inizia il campionato. Al tecnico, in attesa delle ultime due settimane di mercato, restano le prime indicazioni. Le scelte di oggi: Iemmello riferimento centrale con Pafundi e Alesi ai lati; a centrocampo, subito dentro anche i nuovi Mosti e Candela.