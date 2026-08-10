Catanzaro, festa di San Lorenzo a Mater Domini tra sapori calabresi e comicità con Piero Procopio

Una serata tra sapori del territorio, cultura popolare e spettacolo per celebrare la Festa di San Lorenzo nel quartiere Mater Domini di Catanzaro. L’Amministrazione comunale e la Pro Loco cittadina invitano la comunità e i visitatori a partecipare agli appuntamenti in programma questa sera, con un calendario che unisce gastronomia e intrattenimento. Tra gli appuntamenti principali della serata ci sarà la tappa catanzarese della “Sorbetteria Calabria Straordinaria”, l’evento itinerante promosso da UNPLI Calabria in collaborazione con la Regione Calabria e l’ARSAC, con il patrocinio e la compartecipazione di Palazzo De Nobili.

Il progetto propone un vero e proprio percorso del gusto, ideato e diretto dal maestro Francesco Mastroianni, Ambasciatore del gelato nel mondo. I partecipanti potranno riscoprire le eccellenze agricole e i profumi più rappresentativi della regione attraverso sorbetti e creazioni artigianali dedicate ai prodotti calabresi.

A coronare la Festa di San Lorenzo sarà lo spettacolo comico “Chissu è de nostri”, in programma alle 21:30 nella Scuola “Giglio” di via Gravina. Sul palco il noto cabarettista catanzarese Piero Procopio insieme alla compagnia del Teatro Hercules. La pièce, tra le più apprezzate dal pubblico, punta a coniugare la leggerezza della risata con una riflessione sull’identità, i vizi e le virtù della quotidianità calabrese, chiudendo una serata pensata per coinvolgere residenti e visitatori nel segno della tradizione e della convivialità.