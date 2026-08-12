Catanzaro, Ferrara incontra Calabrese: al centro nuove misure per imprese e lavoratori

È continua l’interlocuzione tra Unindustria Calabria e la Cittadella regionale. Nel pomeriggio di ieri, il presidente degli industriali calabresi Aldo Ferrara, assieme al direttore dell’associazione, Dario Lamanna, ha incontrato l’assessore alle Politiche attive del Lavoro e allo Sviluppo economico, Giovanni Calabrese. Alla riunione ha preso parte anche il dg del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone. Sul tavolo una messa a punto delle prossime iniziative volte a sostenere la crescita strutturale del sistema delle imprese calabresi. Come già in passato è avvenuto, infatti, Unindustria porta all’attenzione dell’amministrazione regionale le esigenze delle imprese, mentre dall’altra parte giungono importanti indicazioni strategiche, strumenti normativi e finanziari disponibili e una grande capacità di ascolto: dalla sintesi si arriva alla costruzione di strumenti per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.

Così, anche in occasione del confronto di martedì, dall’articolata ricognizione sulle azioni già attuate – sia su quelle che hanno avuto grande successo, sia su quelle che presentano ulteriori margini di crescita – sono nate proposte che già a settembre vedranno la luce. Particolare attenzione è stata posta al tema della formazione e della qualificazione delle imprese e dei lavoratori.

Nel corso del confronto, ad esempio, è emerso come, per rafforzare il sistema della formazione e delle competenze, possa essere utile – anche per il tramite delle risorse regionali – costruire azioni a sostegno della già importante attività condotta da Fondimpresa Calabria (ente bilaterale che mette assieme Unindustria, Cgil, Cisl e Uil Calabria la cui mission è centrata sulla formazione alle imprese e ai lavoratori), anche nell’ottica di un ampio e plurale coinvolgimento operativo delle parti sociali in un percorso di qualificazione dei lavoratori e delle imprese sui temi dell’innovazione, delle competenze linguistiche e dell’approccio ai nuovi mercati.

Secondo quanto emerso a margine dell’incontro, i risultati fin qui registrati da Banca d’Italia e Svimez confermano come la stretta collaborazione tra Unindustria e Regione Calabria sia tra le motivazioni alla base dei risultati positivi dell’economia calabrese. Ciò, quindi, induce Regione e Unindustria Calabria a proseguire lungo tale percorso, nella consapevolezza che l’internazionalizzazione delle imprese locali, l’attrazione degli investimenti, la qualificazione delle aree industriali e l’allargamento e il potenziamento tecnologico della base produttiva siano asset strategici da proteggere e incentivare con iniziative mirate e efficienti.

E non è un caso che l’interlocuzione prosegua anche durante i periodi tradizionalmente dedicati alle ferie: il contesto attuale non permette cali di attenzione o pause nella definizione delle strategie che dovranno essere attuate, né nell’azione costante di monitoraggio degli effetti di ciò che è stato fatto sinora.