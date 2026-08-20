Catanzaro, ecco la seconda ufficialità: colpo Pecorino per l’attacco

Prima andata, seconda pure. Dalla chiusura all’ufficialitá: il Catanzaro, dopo Samuel Giovane, annuncia anche l’arrivo di Emanuele Pecorino. Sempre a titolo definitivo, dalla Juve Next Gen, con contratto di quattro anni. Blindato, per una operazione futuribile in stile Liberali o Favasuli.

“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata a titolo definitivo dalla Juventus le prestazioni sportive dell’attaccante Emanuele Pecorino. Nella scorsa stagione l’attaccante ha vestito la maglia del Südtirol, collezionando 36 presenze complessive e realizzando 9 reti. Nato a Catania nel 2001, Pecorino è cresciuto nel settore giovanile del club etneo, con cui ha esordito tra i professionisti dopo un’esperienza nelle giovanili del Milan. Successivamente ha militato per tre stagioni nella Juventus Next Gen in Serie C, prima del passaggio in Serie B, dove ha indossato le maglie di Südtirol e Frosinone. Pecorino si è legato al club giallorosso con un contratto di durata quadriennale.

Indosserà la maglia numero 31″ rivela il club.