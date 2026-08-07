Catanzaro, dopo 3 anni saluta Pompetti: è un nuovo giocatore del Padova

Tre anni, 68 presenze e 6 reti. E’ stata una bella storia, quella tra Pompetti e il Catanzaro, ma oggi è stata scritta la parola fine: il calciatore è passato a titolo definitivo al Padova, rimanendo in Serie B. Ad annunciarlo, in una nota, lo stesso club giallorosso, che ufficializza un passaggio già definito nei giorni scorsi. “US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Pompetti alla società Calcio Padova. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per il contributo dato in questi anni” si legge.