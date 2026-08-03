Catanzaro, Clemente Di Nuzzo si insedia alla guida della Prefettura

“Stiamo già mettendo a punto un’agenda di lavoro che credo sarà particolarmente rilevante”. Lo ha detto il prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo, incontrando stamani la stampa. Si è insediato alla guida dell”ufficio territoriale di Governo, in mattinata ha avuto una riunione di coordinamento con i vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Mentre nei prossimi giorni avrà un incontro con la magistratura. Tra le priorità dell’agenda di lavoro vi sono “le strategie per la sicurezza, l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e, segnatamente, quella di tipo ‘ndranghetista“.

Di Nuzzo ha aggiunto che “le politiche di sicurezza le consideriamo una precondizione per l’attivazione delle migliori energie del territorio. È necessario infatti tenere sgombro il campo dell’azione economica e sociale dai condizionamenti della criminalità per far sì che tutte le migliori energie possano svilupparsi ed esplicarsi. Ci poniamo a disposizione dei cittadini, degli imprenditori e di tutti coloro che lavorano per la società civile per cercare di affrontare problematiche, ovviamente nell’ottica di risolverle, con un’attenzione molto elevata all’ascolto e al dialogo“.

Secondo quanto riferito, l’ascolto e il dialogo con gli enti locali sarà il metodo di lavoro. “Arrivo qui con molto entusiasmo” ha dichiarato. “Sono contento di aver avuto un attestato di fiducia da parte del Governo e, segnatamente, del ministro dell’Interno. Vengo qui veramente con tanto entusiasmo e con la voglia di mettere a disposizione l’ufficio territoriale del Governo di tutti i cittadini calabresi e di tutta la provincia di Catanzaro“.

Clemente Di Nuzzo, 63 anni di Napoli, subentra a Castrese De Rosa, posto in quiescenza nei mesi scorsi. Ha sinora svolto le funzioni di prefetto di Arezzo avviando la carriera prefettizia nel 1991 alla Prefettura di Belluno. È stato commissario straordinario nei Comuni di Zoldo Alto, in provincia di Belluno e di Santarcangelo di Romagna e Montescudo-Monte Colombo in provincia di Rimini. È stato nominato per la prima volta prefetto nel luglio 2021 e ha svolto le funzioni a Rovigo. È laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso l’Università Orientale di Napoli. È, inoltre, in possesso del titolo di “Responsabile ufficio stampa e ufficio relazioni con il pubblico” conseguito presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.

Gli auguri del Presidente Roberto Occhiuto

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un caloroso benvenuto a Clemente Di Nuzzo, che da oggi si insedia ufficialmente alla guida della Prefettura di Catanzaro. Sono certo che la sua esperienza, maturata in contesti territoriali complessi, rappresenterà un valore aggiunto per la Calabria. Troverà nella Regione un interlocutore leale e sempre disponibile al confronto per promuovere insieme la legalità e lo sviluppo del territorio. Al tempo stesso, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al prefetto uscente, Castrese De Rosa, per l’impegno, la passione e l’alto senso dello Stato dimostrati durante il suo mandato. Abbiamo lavorato fianco a fianco con grande sintonia e in uno spirito di proficua collaborazione, affrontando insieme numerose sfide al servizio delle istituzioni e dei cittadini”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.