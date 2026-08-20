Catanzaro, c’è la prima ufficialità: ecco Samuel Giovane, gran colpo per i giallorossi

Qualche ora fa davamo per vicino l’affare, ora c’è l’ufficialità: Samuel Giovane è un nuovo giocatore del Catanzaro. Ennesimo gran colpo per i giallorossi, che si assicurano un classe 2003 scuola Atalanta a titolo definitivo. Ha firmato un triennale. Ora si attende l’annuncio anche per Emanuele Pecorino. “US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata a titolo definitivo dall’Atalanta le prestazioni sportive del centrocampista Samuel Giovane” si legge nella nota della società.

“Nella scorsa stagione il centrocampista ha vestito la maglia del Palermo, dove ha giocato in prestito dal club bergamasco. Nato a Lugo nel 2003, Giovane è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta. Già capitano della Nazionale italiana Under 20, ha maturato esperienza in Serie B indossando anche le maglie di Ascoli e Carrarese. Giovane si è legato al club giallorosso con un contratto triennale”.