Catanzaro capitale della musica live ad agosto: da Giuliano Palma a Jovanotti con EstArte 2026

Catanzaro si conferma una delle principali mete italiane della musica live nel mese di agosto. Prosegue infatti senza sosta il successo di EstArte 2026, il cartellone di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro che, fin dalla partenza dello scorso 21 giugno, ha puntato sulla valorizzazione dei luoghi simbolo della città, dalle piazze del centro storico alla pineta, fino ai quartieri e all’area marina. Il programma entra adesso in una delle sue settimane più intense, con una sequenza di appuntamenti che porterà nel capoluogo artisti e produzioni di primo piano. Il calendario comprende Giuliano Palma, il Factory Area Festival, Bungaro e Jovanotti, in un percorso che attraverserà generi e pubblici differenti e culminerà sabato 22 agosto con uno degli eventi live più attesi dell’anno.

La grande musica dal vivo ripartirà domani, lunedì 17 agosto, con il concerto di Giuliano Palma nell’area del porto. Il King della musica italiana, forte di una carriera ultratrentennale che ha segnato la storia dalle prime esperienze con i Casino Royale e i Bluebeaters fino al fortunato percorso solista, porterà sul palco della marina il suo inconfondibile sound. Il concerto si preannuncia trascinante e ricco di energia, con un repertorio capace di unire generazioni diverse attraverso i grandi classici e le reinterpretazioni in chiave ska, soul e rocksteady che hanno reso Giuliano Palma una figura unica nel panorama musicale nazionale.

Factory Area Festival con Mace e ToyTonics

Subito dopo, nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto, i riflettori si sposteranno sul Complesso Monumentale del San Giovanni per il Factory Area Festival, appuntamento dedicato alle sonorità più innovative ed elettroniche. La manifestazione proporrà una line-up ricca di talenti, culminando con la presenza di headliner del calibro del produttore Mace e del collettivo ToyTonics, affiancati da artisti della scena urban come Tresca Y Tigre e Scar.

Proprio la qualità del Factory Area Festival, insieme alla portata del concerto di Jovanotti previsto per il 22 agosto, ha contribuito a far ottenere a Catanzaro un importante riconoscimento mediatico. Billboard Italia ha inserito il capoluogo calabrese tra le prime dieci mete e festival imperdibili in Italia per il mese di agosto, riservando particolare attenzione sia alle sonorità d’avanguardia del Factory sia alla tappa di Jovanotti, considerata tra gli appuntamenti live più attesi dell’anno.

Bungaro porta il Fuoco Sacro Tour in Piazza Dogana

Il ritmo di EstArte toccherà anche la grande canzone d’autore giovedì 20 agosto, quando Piazza Dogana farà da cornice a una delle tappe del Fuoco Sacro Tour di Bungaro. Il cantautore, considerato una delle firme più autorevoli e profonde della musica italiana, proporrà al pubblico un viaggio intimo ed emozionante che intreccia brani storici e nuove composizioni, con la forza della parola assoluta protagonista. Lo spettacolo arriva in Calabria nell’ambito di una prestigiosa tournée internazionale che sta attraversando importanti rassegne e teatri in Italia e all’estero, con date in grandi città come Roma, Milano e Bari e in capitali europee come Parigi e Lubiana.

Il culmine della settimana sarà raggiunto sabato 22 agosto con l’attesissimo concerto di Jovanotti. La tappa catanzarese si inserisce a pieno titolo tra gli appuntamenti live più importanti e attesi dell’anno a livello nazionale e punta a richiamare nel capoluogo calabrese migliaia di appassionati. Lo sforzo organizzativo messo in campo per costruire un palinsesto così articolato punta a consolidare il ruolo di Catanzaro come hub culturale e attrattore turistico per l’intera Calabria, attraverso una strategia che mette insieme la valorizzazione dei luoghi, la musica di ricerca e i grandi eventi di massa, con l’obiettivo di generare un impatto concreto sul territorio.

Tutti i dettagli di natura logistica, le informazioni sulla viabilità e gli aggiornamenti relativi a biglietti e accrediti per l’evento del 22 agosto saranno pubblicati e consultabili attraverso i canali ufficiali del Comune e di Visit Catanzaro.