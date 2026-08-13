Catanzaro, altra ufficialità dopo Mosti: arriva Dorval

Il Catanzaro annuncia un altro nuovo arrivo, comunicando "di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore franco-algerino Mehdi Dorval, proveniente dalla SSC Bari"

Dorval
Foto U.S. Catanzaro 1929

Dopo l’ufficialità di Mosti, il Catanzaro annuncia un altro nuovo arrivo, comunicando “di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore franco-algerino Mehdi Dorval, proveniente dalla SSC Bari. Classe 2001, Dorval arriva in giallorosso dopo quattro stagioni consecutive disputate in Serie B con la formazione pugliese, nel corso delle quali ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come uno dei profili più interessanti del campionato. Il suo cammino gli è valso anche la convocazione con la Nazionale algerina, a conferma delle qualità dimostrate nelle 130 presenze collezionate con i biancorossi. Con il Catanzaro, Dorval ha sottoscritto un contratto di durata triennale”.

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