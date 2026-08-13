Catanzaro, altra ufficialità dopo Mosti: arriva Dorval

Dopo l’ufficialità di Mosti, il Catanzaro annuncia un altro nuovo arrivo, comunicando “di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore franco-algerino Mehdi Dorval, proveniente dalla SSC Bari. Classe 2001, Dorval arriva in giallorosso dopo quattro stagioni consecutive disputate in Serie B con la formazione pugliese, nel corso delle quali ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come uno dei profili più interessanti del campionato. Il suo cammino gli è valso anche la convocazione con la Nazionale algerina, a conferma delle qualità dimostrate nelle 130 presenze collezionate con i biancorossi. Con il Catanzaro, Dorval ha sottoscritto un contratto di durata triennale”.