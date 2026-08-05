Catanzaro, 3 reti al Giugliano nel test estivo: subito Pafundi, gol per il nuovo arrivato

Il Catanzaro vince e convince nell’ultimo test precampionato di questa parte di ritiro, contro un avversario decisamente più probante dei precedenti, il Giugliano, compagine ormai consolidata in Serie C. Tre reti agli avversari da parte degli uomini di Gorgone, che ha avuto modo di vedere all’opera anche il neo arrivato Pafundi, subito in gol grazie a una bella punizione. E’ stato lui a sbloccare la sfida, ci hanno pensato poi Pittarello e Reita a chiudere i conti tra inizio e metà ripresa. Difesa a tre per l’allenatore, che dall’inizio ha schierato Pafundi e Di Francesco dietro Pittarello.

Questa la squadra scesa in campo dall’inizio, con i rispettivi cambi:

Marcatori: 46’ Pafundi, 3’ st Pittarello, 33’ Reita

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli (1’ st Marietta); Ruggero (6’ st Bashi), Antonini (14’ st Postiglione), Verrengia (1’ st Frosinini); Candela (14’ st Esteves), Petriccione (22’ st Garnica), Alesi (38’ st Seha), D’Alessandro (1’ st Frankie Tchaouna); Pafundi (14’ st Reita, 45’ st Tassoni), Di Francesco (1’ st Koffi); Pittarello (14’ st Arditi).

Allenatore: Giorgio Gorgone. A disp. Borrelli, Madia, Favasuli, Pompetti.

Giugliano (3-5-2): Bolletta; D’Avino (Basile), Justiniano (Minelli), Caldore (Silvestri); Improta (Cimmaruta), Forciniti (Peluso), De Rosa (Broh), Zammarini (Panico), La Vardera (Marchisano); Balde (Borello, Cuomo, Dell’Orzo), Ibe (Esposito). Allenatore: Raffaele Di Napoli. A disp: Greco, Ponte.

Arbitro: Scalvi di Lodi (Lattarulo-Cantile)