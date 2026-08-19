Catania, turista di 55 anni colto da malore in centro: poliziotti lo rianimano con massaggio cardiaco e defibrillatore

Momenti di grande apprensione nel centro storico di Catania, dove un uomo di 55 anni ha accusato un improvviso malore mentre stava visitando la città. L’uomo si è sentito male durante la visita e si è improvvisamente accasciato a terra, rendendo necessario un intervento immediato per prestargli soccorso. Determinante è stata la presenza e la rapidità d’azione dei poliziotti della Squadra Volanti, intervenuti sul posto e trovatisi di fronte a una situazione che richiedeva di agire senza perdere tempo. Gli agenti hanno prestato le prime cure al 55enne in attesa dell’arrivo del personale sanitario e dell’ambulanza.

I poliziotti iniziano subito il massaggio cardiaco

Di fronte alle condizioni dell’uomo, i poliziotti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, praticandogli il massaggio cardiaco. Un intervento effettuato nei minuti precedenti all’arrivo dei soccorritori sanitari e risultato fondamentale per garantire un’assistenza tempestiva al 55enne. L’episodio dimostra concretamente l’importanza della capacità di intervenire nelle primissime fasi di un’emergenza. In circostanze di questo tipo, infatti, la disponibilità immediata degli strumenti di primo soccorso e la preparazione di chi si trova sul posto possono consentire di iniziare le manovre necessarie senza dover attendere l’arrivo dell’ambulanza. Ed è proprio quanto accaduto a Catania, dove gli agenti delle Volanti hanno messo in pratica la formazione ricevuta per affrontare situazioni di emergenza sanitaria, intervenendo direttamente sul 55enne.

Utilizzato il defibrillatore in dotazione alla Volante

Dopo aver praticato il massaggio cardiaco, gli agenti hanno fatto ricorso anche al defibrillatore DAE presente a bordo della pattuglia. Il dispositivo è stato utilizzato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, permettendo ai poliziotti di proseguire l’intervento di soccorso con uno strumento specificamente destinato alle emergenze cardiache. La presenza del defibrillatore sulle Volanti della Polizia non è casuale, ma rientra in un progetto avviato dalla Questura etnea proprio con l’obiettivo di rendere le pattuglie operative sul territorio capaci di intervenire anche in circostanze nelle quali pochi minuti possono risultare decisivi.

Le Volanti, per la natura stessa del servizio svolto quotidianamente nelle strade della città, possono infatti trovarsi tra i primi mezzi di emergenza a raggiungere il luogo in cui una persona necessita di assistenza. La disponibilità di un DAE consente quindi agli agenti adeguatamente formati di affiancare alle tradizionali attività di sicurezza e soccorso pubblico anche un primo intervento in caso di emergenze di carattere cardiaco.

Dal marzo 2025 tutte le Volanti di Catania hanno un DAE

L’episodio avvenuto nel centro storico rappresenta anche una concreta applicazione del progetto avviato dalla Questura di Catania. Dal marzo 2025, infatti, tutte le Volanti sono dotate di un defibrillatore, una scelta accompagnata da uno specifico percorso dedicato alla preparazione del personale. Il progetto è stato concepito per promuovere la formazione dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’impiego del dispositivo DAE. L’obiettivo è quello di mettere gli agenti nelle condizioni di utilizzare correttamente il defibrillatore quando, durante il normale servizio sul territorio, si trovano davanti a un’emergenza che richiede un intervento immediato. Non si tratta quindi soltanto di avere a disposizione uno strumento salvavita all’interno delle pattuglie, ma di accompagnarne la diffusione con la necessaria preparazione degli operatori chiamati eventualmente a utilizzarlo.

Il soccorso al 55enne durante la visita a Catania

È proprio questa combinazione tra formazione degli agenti, rapidità di intervento e disponibilità del defibrillatore ad aver consentito ai poliziotti di prestare immediatamente assistenza al 55enne colto da malore mentre visitava il cuore di Catania. Mentre veniva richiesto l’intervento dell’ambulanza, gli agenti non si sono limitati ad attendere l’arrivo dei sanitari: hanno iniziato il massaggio cardiaco e successivamente impiegato il DAE in dotazione alla pattuglia. Un intervento che evidenzia il ruolo delle Volanti anche nell’ambito del soccorso pubblico, soprattutto quando le pattuglie riescono a raggiungere rapidamente una persona in difficoltà. Nel caso avvenuto nel centro storico di Catania, la preparazione dei poliziotti e la presenza a bordo del dispositivo hanno permesso di mettere immediatamente in atto le procedure di primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.