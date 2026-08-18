Catania, superata quota 10.600 abbonati: al debutto con l’Inter Under 23 il Massimino spinge i rossazzurri

Il Catania ha raggiunto quota 10.634 abbonati e il dato è destinato ad aumentare ulteriormente in vista del debutto in campionato. Domenica 23 agosto alle ore 18:00, quando i rossazzurri affronteranno l’Inter Under 23, sugli spalti dello stadio “Massimino” gli abbonati saranno infatti certamente più dei 10.634 registrati oggi. È questo il dato più significativo alla vigilia del primo appuntamento di campionato: il Catania potrà contare su una base di oltre diecimila abbonati, con la campagna che ha già raggiunto una cifra importante quando mancano ancora alcuni giorni alla partita.

Cresce l’attesa per Catania-Inter Under 23

Con l’avvicinarsi di Catania-Inter Under 23, l’attenzione si concentra quindi sia sull’appuntamento sportivo sia sui numeri registrati sugli spalti. La soglia dei 10.634 abbonamenti raggiunta oggi è destinata a essere superata prima del fischio d’inizio. Al momento non viene indicato quale potrà essere il dato finale, ma è già certo che il numero degli abbonati presenti in occasione del debutto sarà maggiore. Il conto alla rovescia conduce a domenica 23 agosto alle 18, quando il Catania farà il proprio debutto in campionato davanti al pubblico del Massimino contro l’Inter Under 23.