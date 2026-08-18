Catania, super colpo sulla fascia sinistra: ufficiale l’arrivo di Masciangelo, ha appena conquistato la A col Frosinone

Nuovo rinforzo per il Catania, che ha ufficializzato l’ingaggio di Edoardo Masciangelo. L’esterno sinistro si lega alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione 2027/2028, portando in dote un bagaglio importante di esperienza maturata tra Serie B, altri campionati professionistici italiani e calcio internazionale. Nato a Roma l’8 luglio 1996, Masciangelo arriva a Catania dopo una stagione particolarmente significativa: nel 2025/2026 ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone. Un innesto di esperienza per la corsia mancina, considerando anche il numero di presenze accumulate nel corso della carriera.

Il nuovo calciatore rossazzurro ha disputato complessivamente 255 gare nelle competizioni professionistiche nazionali. Di queste, ben 138 sono arrivate nelle sei stagioni trascorse in Serie B, nelle quali ha messo a referto anche 27 assist. Il suo percorso testimonia una continuità importante ad alti livelli, con esperienze in contesti differenti e una lunga frequentazione della cadetteria. Masciangelo arriva quindi a Catania con un profilo già ampiamente formato e con caratteristiche che possono ampliare le soluzioni a disposizione sulla fascia sinistra.

Masciangelo ha completato la propria formazione calcistica nei settori Primavera della Roma e della Fiorentina. Nel corso della carriera ha poi indossato le maglie di Arezzo, Piacenza, Juventus Under 23, Pescara, Benevento, Palermo, Cittadella e Frosinone. Nel suo curriculum figura anche un’esperienza all’estero con il Lugano, nella Super League svizzera, durante la prima parte della stagione 2018/2019. Quell’annata si concluse per il club elvetico con il terzo posto in campionato e la conseguente qualificazione alla fase a gironi della successiva Europa League. Con l’arrivo di Masciangelo, il Catania aggiunge così al proprio organico un esterno sinistro con esperienza, continuità di rendimento e un percorso costruito attraverso numerose realtà del calcio professionistico italiano.