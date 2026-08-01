Catania Summer Fest 2026: il 2 luglio lo spettacolo della Blue Light Orchestra | INFO

Nuovo grande live al Catania Summer Fest 2026 per l’associazione culturale Musikante guidata dal M° Antonio Petralia, da sempre al servizio del jazz e dell’ottima musica. Secondo dei due appuntamenti targati Musikante previsti nel cartellone promosso dal Comune di Catania, domani domenica 2 agosto alle 21 nella Corte “Mariella Lo Giudice” del Palazzo della Cultura il palco è per la Blue Light Orchestra feat. Roberta Sava.

La Blue Light Orchestra è un ensemble jazz nato con l’intento di reinterpretare il linguaggio dell’hard bop e delle grandi formazioni che hanno segnato la storia del jazz moderno, ispirandosi in particolare all’estetica musicale degli Art Blakey & The Jazz Messengers, autentica fucina di talenti e modello di riferimento per energia espressiva, interplay e forza comunicativa.

Pur guardando a questa importante tradizione, la Blue Light Orchestra sviluppa una propria identità artistica attraverso arrangiamenti originali e un repertorio che attraversa standard jazz, composizioni contemporanee e contaminazioni soul, latin e blues, valorizzando il dialogo tra la sezione fiati e la sezione ritmica.

Gli arrangiamenti e la direzione esecutiva sono affidati al trombettista Daniele Zappalà, mentre la direzione artistica del progetto è curata da Antonio Petralia, ideatore dell’ensemble e promotore di un percorso musicale orientato alla valorizzazione dei musicisti del territorio e alla diffusione della cultura jazzistica.

Per il Catania Summer Fest 2026, la Blue Light Orchestra sarà affiancata dalla cantante Roberta Sava, interprete dalla voce intensa ed elegante, capace di coniugare rigore tecnico, sensibilità interpretativa e grande presenza scenica. Il suo contributo conferisce al progetto un ulteriore elemento di raffinatezza, dando vita a un repertorio in cui la vocalità dialoga costantemente con il suono orchestrale.

Laureatasi con il massimo dei voti presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti, Sava nel 2015, ha ottenuto una borsa di studio per il Berklee College of Music durante la partecipazione agli “Umbria Jazz Clinics” a Perugia. Ha vinto, inoltre, le audizioni per l’Orchestra Jazz Nazionale dei Conservatori e ha suonato in vari eventi prestigiosi, come il Pescara Jazz Festival e il 61º Festival dei Due Mondi in collaborazione con artisti come Fabrizio Bosso e Mario Biondi. Si è esibita con la Big Band della Banda dell’Esercito Italiano nel 2020 e con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese nel 2018 in vari eventi, tra cui il Pescara Jazz Festival e altri importanti luoghi. Ultima fra le sue tante uscite discografiche, a ottobre di quest’anno prevista la registrazione del progetto Ella&Lui con artisti francesi, che verrà portato in tour a Parigi e nel sud della Francia.

La Blue Light Orchestra è composta da:

Roberta Sava – voce

– voce Daniele Zappalà – tromba

– tromba Nando Sorbello – trombone

– trombone Alfio Di Bella – sax contralto

– sax contralto Daniele Limpido – sax tenore

– sax tenore Antonio Bonasera – sax baritono

– sax baritono Francesco Pantusa – chitarra

– chitarra Gabriele Agosta – pianoforte

– pianoforte Riccardo Grosso – contrabbasso

– contrabbasso Antonio Petralia – batteria

La Blue Light Orchestra propone uno spettacolo coinvolgente, nel quale l’eredità dell’hard bop si fonde con una visione contemporanea del jazz, alternando momenti di grande intensità ritmica a pagine più liriche e lasciando ampio spazio all’improvvisazione e all’interazione tra i musicisti. Un progetto che rende omaggio alla tradizione senza rinunciare a una forte personalità artistica, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica, dinamica e ricca di energia. Ingresso libero.