Catania, minaccia il nipote di 9 anni con un coltello e ferisce la compagna: 36enne arrestato

La polizia ha arrestato a Catania un 36enne per un’aggressione e minacce gravi nei confronti dei suoi familiari, probabilmente a seguito di una crisi di astinenza dal consumo di droga, arrivando a puntare un coltello contro un suo nipote di nove anni. A bloccare l’uomo, che con l’arma da taglio ha ferito al braccio la propria compagna che cercava di farlo ragionare, sono stati agenti delle Volanti della Questura del capoluogo etneo. I poliziotti, dopo avere disarmato il 36enne, hanno soccorso la donna che è stata trasportata in ospedale, dove ha formalizzato la denuncia nei confronti del compagno, riferendo di altri episodi analoghi in cui l’uomo, in astinenza da cocaina, aveva distrutto suppellettili in casa e l’aveva aggredita.

La madre del 36enne ha detto ai poliziotti delle continue richieste di denaro avanzate del figlio per procurarsi la droga. Al diniego, l’uomo l’avrebbe più volte minacciata di morte. In un caso, addirittura, l’uomo avrebbe lanciato il cagnolino di famiglia dal balcone, provocandogli importanti ferite. Il 36enne è stato arrestato per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione della Procura di Catania, è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.