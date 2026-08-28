Catania, la denuncia del club: “grave atto intimidatorio a un collaboratore del settore giovanile”

Un episodio intimidatorio ha coinvolto un collaboratore del settore giovanile del Catania. A renderlo noto è stato lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali, diffondendo una nota nella quale esprime vicinanza alla persona coinvolta e condanna il gesto. La società rossazzurra ha voluto manifestare il proprio sostegno al collaboratore, assicurando il massimo supporto e ribadendo la propria posizione contro ogni forma di violenza. “Il Catania esprime piena solidarietà nei confronti di un collaboratore del settore giovanile, che ha subito un grave episodio intimidatorio. Gli siamo vicini garantendo il massimo supporto e condanniamo fermamente la violenza, in tutte le sue forme ed espressioni”, si legge nella nota diffusa dal club.

Il Catania, nel rendere pubblico l’accaduto, ha quindi scelto di sottolineare la propria vicinanza al collaboratore coinvolto e di prendere una posizione netta contro qualsiasi atto intimidatorio, confermando l’impegno della società nel garantire un ambiente fondato su rispetto e sicurezza.