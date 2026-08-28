Catania, incendio nella zona industriale: grande colonna di fumo si alza sulla città | FOTO

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi lungo la Terza Strada della zona industriale di Catania, all’interno dell’area di un’azienda specializzata nella produzione e nella lavorazione di materiali plastici. Le fiamme hanno coinvolto soprattutto gli spazi esterni della ditta, dove erano depositati rifiuti e materiali di scarto. Dal luogo del rogo si è sollevata una densa colonna di fumo, visibile da numerosi quartieri della città. Le cause dell’incendio non sono state ancora chiarite e saranno oggetto degli accertamenti necessari.

Sul posto è stato disposto un imponente intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania. Sono entrate in azione diverse squadre provenienti dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Sud e da quello di Paternò, affiancate da numerose autobotti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Nella Zona Industriale sono presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale sanitario del 118, i volontari della Protezione Civile e gli operatori del Corpo Forestale, impegnati nelle attività di supporto e nella gestione dell’emergenza.