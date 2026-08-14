Catania, il miracolo in Coppa Italia non riesce: etnei KO a Parma

Dopo la mezza impresa a Vicenza, con il passaggio del turno contro una squadra promossa in Serie B, seppur ai rigori, al Catania non riesce il miracolo ai Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il Parma, compagine che milita in Serie A, ha la meglio col più classico dei risultato: 2-0 il risultato al “Tardini” nella prima gara di questa fase del tabellone. Si decide tutto nel primo tempo, con la doppietta del giovane 18enne Lontani. Obiettivo degli etnei di Longo, ovviamente, non era il passaggio del turno, non obbligatoriamente. Lo scopo principale era mettere ancora più minuti nelle gambe in vista dell’inizio del torneo, provando a dimenticare la settimana “terribile” culminata con la scadenza “bucata” sulla fideiussione, problema risolto ieri, ma in ritardo.

Questo significherà deferimento e penalizzazione, ma quantomeno i siciliani – ottemperando all’impegno, seppur fuori tempo massimo – hanno potuto schierare i nuovi arrivati nel match di questa sera. Sul campo, la squadra dovrà spegnere lo scetticismo e la rabbia dei tanti tifosi che, giustamente, in questi giorni si sono infuriati con la proprietà, per non aver rispettato una scadenza già “bucata” due anni fa.