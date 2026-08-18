Catania, il calore del tifo è più forte del caos degli ultimi giorni: continua a crescere il numero degli abbonati

Sono 10.634, per ora, gli abbonati che hanno deciso di sposare la causa rossazzurra. A comunicarlo è lo stesso club

Tifosi Catania stadio Massimino

Continua a crescere il numero degli abbonati in casa Catania nonostante il caos e le polemiche di questi ultimi giorni. La vicenda fideiussione non rispettata entro la scadenza, com’è noto, ha provocato malcontento e delusione da parte della piazza, che ha anche chiesto – per tramite degli ultrà – un confronto con la società, la quale ha assicurato circa il futuro, gli obiettivi e le ambizioni. Intanto per, come detto, la risposta dalla piazza continua ad essere importante e positiva. Sono infatti 10.634, per ora, gli abbonati che hanno deciso di sposare la causa rossazzurra. A comunicarlo è lo stesso club.

Dopo la doppia sfida di Coppa Italia (vittoria ai rigori a Vicenza e sconfitta a Parma), domenica inizia il campionato per gli uomini di Longo, comunque considerati tra le favorite del girone C di Serie C. L’esordio sarà alle ore 18 contro l’Inter Under 23. Ad accompagnarli, almeno 10.634 cuori rossoblu, ma saranno anche di più.

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