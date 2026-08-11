Catania, cresce l’attesa per il concerto di Fulminacci a Villa Bellini

Proseguono i concerti sotto le stelle a Catania, sul palco di Villa Bellini, pronta per accogliere uno degli artisti più apprezzati del 2026: Fulminacci. Sarà lui il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Sotto Il Vulcano Fest organizzato da Puntoeacapo Srl e GoMad Concerti all’interno del programma di eventi Catania Summer Fest 2026. I biglietti per il live sono ancora disponibili sui circuiti abilitati e il giorno dello spettacolo al botteghino.

Dopo un anno che lo ha visto conquistare il Premio della Critica a Sanremo, pubblicare “Calcinacci”, certificato disco d’oro, e debuttare nei palasport con il successo del “Palazzacci Tour 2026”, il cantautore romano porterà la sua musica sul palco a Catania per la tappa del tour estivo “Fulminacci all’aperto”. Uno spettacolo in cui convivono leggerezza e malinconia, ironia e piccoli inciampi quotidiani. In scaletta i brani di “Calcinacci”, insieme alle canzoni che negli anni hanno costruito un immaginario riconoscibile e sincero che porta in tutto e per tutto la firma dell’artista.

Sarà l’occasione per tutti i fan per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “Calcinacci”, certificato Oro (https://wmi.lnk.to/calcinacci; Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy). Un disco che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza.

A completare il quadro anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due artisti affini al cantautore per sensibilità e sguardo, capaci di aggiungere nuove sfumature senza alterare l’identità dell’album. Due tasselli diversi ma perfettamente armonici, che contribuiscono a rendere ancora più ricco e sfaccettato il mosaico del nuovo lavoro in studio.

La produzione, curata da Golden Years, che lo ha accompagnato anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston, intreccia sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici: una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto. Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti.