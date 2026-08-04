Catania, cocaina nascosta nel cruscotto dell’auto: sequestrati 2,1 chili, arrestato un 68enne

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un soggetto risultato in possesso di circa 2,1 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, unitamente a militari AT-PI (“Baschi Verdi”) e cinofili, hanno sottoposto a controllo un veicolo presso il locale casello autostradale di Catania – San Gregorio direzione Catania. Al momento del controllo, il conducente, un uomo di 68 anni di origine catanese, ha mostrato segni di nervosismo, motivo che ha insospettito i finanzieri tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo.

Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire, abilmente occultati in un “vano nascosto” ricavato nel cruscotto dell’autoveicolo, 2 panetti contenenti una sostanza che, all’esito delle analisi speditive effettuate tramite narcotest, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 2,1 chilogrammi. La droga, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400 mila euro. Alla luce di tale ritrovamento, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di iniziativa del narcotico nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti con la traduzione dello stesso presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza di Catania. Il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il sequestro dello stupefacente e l’arresto dell’interessato.