Catania, altro colpo dalla Serie B: preso Emanuele Torrasi dalla Juve Stabia

Il Catania piazza un altro innesto importante sul mercato e continua a guardare alla Serie B per rafforzare una rosa costruita con ambizioni importanti. Dopo il super colpo Massimo Coda, la società rossazzurra ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Emanuele Torrasi, centrocampista classe 1999 proveniente dalla Juve Stabia. Un nuovo intervento che aumenta qualità ed esperienza a disposizione della squadra e che assume un peso ancora maggiore alla luce di un inizio di stagione non proprio bellissimo. Il Catania prova così a intervenire con decisione sul mercato, aggiungendo un calciatore che conosce sia la Serie B sia la Serie C e che può già vantare un percorso significativo nel calcio professionistico italiano.

Catania, Emanuele Torrasi firma fino al 2028

Ad annunciare ufficialmente l’operazione è stato lo stesso club etneo. Il Catania comunica di “aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Juve Stabia 1907 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Torrasi, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2028. Al suo attivo due esperienze in Serie B, con i gialloblù campani e con il Pordenone; in C ha indossato le maglie della stessa squadra friulana, del Perugia e dell’Imolese. Nato a Milano il 16 marzo 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan fino alla Primavera, in rossonero ha esordito in Serie A il 20 maggio 2018, nel corso del match con la Fiorentina. Torrasi ha compiuto la trafila nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 15 e giungendo ad indossare la maglia dell’Italia under 18″.

Il curriculum di Torrasi racconta dunque di un calciatore formatosi in uno dei settori giovanili più importanti d’Italia. Nato a Milano il 16 marzo 1999, il nuovo centrocampista del Catania è cresciuto nel vivaio del Milan arrivando fino alla formazione Primavera e riuscendo anche a ritagliarsi l’esordio nella massima serie. La prima presenza in Serie A risale infatti al 20 maggio 2018, durante la partita tra Milan e Fiorentina. Un passaggio significativo nella sua carriera prima delle successive esperienze nel calcio professionistico, tra Serie B e Serie C.

Esperienza tra Juve Stabia, Pordenone, Perugia e Imolese

Torrasi arriva a Catania dopo l’esperienza con la Juve Stabia e può vantare due parentesi in Serie B proprio con la formazione campana e con il Pordenone. In Serie C ha invece vestito le maglie dello stesso club friulano, del Perugia e dell’Imolese. Al percorso nei club si aggiunge inoltre quello con le Nazionali giovanili italiane: Torrasi ha iniziato dall’Under 15 ed è arrivato fino all’Italia Under 18. Un profilo quindi già abituato a contesti competitivi e ora chiamato a mettere le proprie caratteristiche al servizio del progetto rossazzurro.

L’arrivo di Torrasi conferma la volontà del Catania di continuare a intervenire con decisione sul mercato. Dopo l’acquisto di Massimo Coda, operazione di grande rilievo per la categoria, il club etneo pesca nuovamente dalla Serie B e aggiunge un altro elemento con esperienza maturata anche a un livello superiore. Una scelta che punta a rendere più competitivo l’organico e, allo stesso tempo, a fornire nuove soluzioni per provare a raddrizzare un avvio di stagione non particolarmente brillante. Torrasi si lega al Catania con un accordo fino al 30 giugno 2028, diventando così un altro tassello importante del progetto tecnico rossazzurro.