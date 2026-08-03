Catania, 20enne aggredisce la madre: l’ex evade dai domiciliari per raggiungerla in ospedale

La giovane è stata denunciata dopo la lite familiare. Il ragazzo, arrestato per evasione, era ai domiciliari proprio per aver picchiato l’ex compagna

carabinieri ambulanza
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una 20enne, al culmine di una lite, nel Catanese, aggredisce la madre procurandole delle ferite giudicate guaribili in 20 giorni, ma riportando anche lei delle lesioni. Le due donne, dopo l’intervento dei carabinieri, sono state portate in due diversi ospedali. E al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove era la 20enne, si è presentato il suo ex fidanzato, per avere sue notizie. Ma militari del nucleo Radiomobile di Catania lo hanno riconosciuto e arrestato per evasione: dalla sera precedente era ai domiciliari per avere picchiato la sua ex ragazza, la stessa per cui si era preoccupato di avere notizie sul suo stato di salute. Dopo gli accertamenti la ventenne è stata denunciata per aver picchiato la madre mentre per l’ex compagno è stato disposto l’accompagnamento in carcere.

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