Cataforio, tre persone denunciate per smaltimento illecito di rifiuti: il plauso ai Carabinieri

Il presidente Muraca e il Consiglio della Seconda Circoscrizione di Reggio Calabria esprimono il “proprio plauso ai Carabinieri della caserma di Cataforio per l’operazione che ha portato alla denuncia di tre persone per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti. L’attività, condotta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, viene indicata dalla Circoscrizione come un’ulteriore testimonianza dell’impegno delle Forze dell’Ordine nella tutela dell’ambiente e nella salvaguardia della salute pubblica”.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di individuare e fermare soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, contribuendo così al contrasto di un fenomeno considerato una seria minaccia per il territorio. Il presidente Muraca e l’intero Consiglio sottolineano l’importanza di operazioni di questo tipo, ritenute fondamentali sia per rafforzare il senso di sicurezza nella comunità sia per promuovere il rispetto delle regole e dell’ambiente.

Dalla Seconda Circoscrizione arriva anche “un invito rivolto ai cittadini a collaborare attivamente nella difesa del territorio, segnalando eventuali comportamenti illeciti e adottando pratiche corrette nella gestione dei rifiuti. L’obiettivo è quello di affiancare all’attività di controllo delle Forze dell’Ordine una maggiore consapevolezza civica sul tema della tutela ambientale”.

Il presidente e il Consiglio della Seconda Circoscrizione hanno inoltre rivolto “un sentito ringraziamento al Maresciallo Ordinario Romeo che, dopo 39 anni di servizio, lascia il comando della Stazione dei Carabinieri di Cataforio”. A lui viene espressa “profonda gratitudine per la dedizione, la professionalità e il costante impegno profuso negli anni al servizio della comunità”. La Seconda Circoscrizione di Reggio Calabria rinnova infine il proprio “sostegno alle Forze dell’Ordine, riconoscendone il ruolo fondamentale nella prevenzione e nella repressione dei reati ambientali, a tutela della collettività, del territorio e delle future generazioni”.