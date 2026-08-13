Castrovillari travolta dal maltempo: nubifragi, grandine e alberi abbattuti, notte di interventi | FOTO

“Nel pomeriggio di ieri Castrovillari è stata colpita da un eccezionale evento atmosferico, con fortissime raffiche di vento, piogge torrenziali e grandinate, particolarmente intense in alcune contrade, tra cui la zona delle Vigne. Le precipitazioni hanno provocato allagamenti in diverse strade, mentre il forte vento ha causato la caduta di alberi e tronchi. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. Particolarmente critica la situazione nella zona della Pietà e all’incrocio con via Giulio Natta, conosciuta come “via dei Moranesi”, dove acqua, fango e detriti hanno creato difficoltà alla circolazione”. Lo afferma in una nota la Prof.ssa e Sindaco di Castrovillari, Anna De Gaio.

“Fin dai primi momenti dell’emergenza abbiamo attivato tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità. Desidero ringraziare le Forze dell’Ordine, la polizia i Carabinieri, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali di Protezione Civile, che hanno lavorato senza sosta. Un ringraziamento particolare va anche alla ditta Bellizzi, al Centro Legno di Armentano Vincenzo, alla cooperativa Fiordaliso e all’associazione ANPANA, che hanno risposto immediatamente alla richiesta di intervento”.

“Le squadre hanno operato per tutta la notte per rimuovere alberi, tronchi e detriti e ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza. Come Sindaco continuerò a seguire personalmente l’evolversi della situazione. Le attività di monitoraggio e gli interventi proseguiranno dove necessario, con una priorità su tutte: la sicurezza della nostra comunità”.