Castrovillari, rafforzata la collaborazione tra Comune e Fondazione Antiusura “San Matteo Apostolo”

Si è svolto questa mattina, presso la sede municipale di Castrovillari, un incontro istituzionale tra il Sindaco del Comune di Castrovillari, Dott.ssa Anna De Gaio, e il Presidente della Fondazione Antiusura “San Matteo Apostolo” ETS di Cassano all’Ionio, Dott. Roberto Enrico Barletta. L’incontro, caratterizzato da un clima di piena collaborazione e reciproca attenzione alle esigenze del territorio, è stato finalizzato a rilanciare e rafforzare il rapporto istituzionale tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione, con particolare riferimento alle attività di prevenzione del sovraindebitamento, al sostegno alle famiglie in difficoltà economica e alla promozione di una maggiore consapevolezza sui temi della gestione responsabile delle risorse finanziarie.

Esaminati i principali bisogni emergenti nel contesto sociale castrovillarese

Nel corso del confronto sono stati esaminati i principali bisogni emergenti nel contesto sociale castrovillarese, con l’obiettivo di strutturare forme di cooperazione istituzionale capaci di offrire risposte adeguate alle situazioni di vulnerabilità economica e alle dinamiche che possono favorire fenomeni di usura o indebitamento patologico. La Fondazione ha manifestato la volontà di consolidare la propria presenza sul territorio di Castrovillari, valutando insieme all’Amministrazione comunale modalità di collaborazione utili a intercettare e accompagnare le situazioni di maggiore fragilità economica.

Il Sindaco De Gaio ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fondazione sul territorio dell’Alto Ionio e ha confermato la disponibilità dell’Amministrazione a cooperare in modo stabile per la realizzazione di iniziative condivise, riconoscendo la rilevanza sociale delle attività di prevenzione e accompagnamento svolte dall’Ente. Il Presidente Barletta ha sottolineato l’importanza di un dialogo istituzionale costante e ha evidenziato come la collaborazione con il Comune di Castrovillari rappresenti un passo significativo per ampliare l’impatto delle iniziative della Fondazione, garantendo maggiore tutela alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a definire, nelle prossime settimane, un percorso operativo condiviso, volto a rendere stabile e strutturata la collaborazione tra i due enti.