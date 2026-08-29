Castrovillari, nasce il secondo comitato di Futuro Nazionale: sarà guidato dall’ex Forza Italia Roberto Senise

Futuro Nazionale consolida la propria presenza sul territorio cosentino con la nascita del Comitato n. 2059 a Castrovillari, affidato alla guida di Roberto Senise, figura storica del centrodestra locale e protagonista di un lungo percorso politico e amministrativo. L’ingresso di Senise nel movimento rappresenta un passaggio rilevante nello scenario politico territoriale, considerando la sua decisione di lasciare Forza Italia dopo quasi trent’anni di militanza attiva per aderire al progetto politico legato al Generale Roberto Vannacci. “La scelta di Senise di lasciare Forza Italia dopo quasi trent’anni di militanza attiva rappresenta un passaggio significativo nel quadro politico territoriale. Una decisione maturata dopo una riflessione profonda e un’analisi attenta delle dinamiche nazionali e regionali, che lo hanno progressivamente avvicinato alla visione proposta dal Generale Roberto Vannacci, oggi punto di riferimento di un movimento in forte espansione”.

Secondo quanto comunicato da Futuro Nazionale, l’adesione di Senise si inserisce in una fase di crescita e organizzazione del movimento sul territorio calabrese. Determinante, nella costruzione del percorso, sarebbe stato anche il contributo di Eugenio Salerno, indicato come uno dei primi promotori dei comitati nella provincia di Cosenza. “Determinante anche il sostegno dell’amico Eugenio Salerno, tra i primi promotori dei comitati nella provincia di Cosenza, che ha contribuito a rafforzare un percorso di radicamento già evidente dall’aumento delle adesioni e dall’interesse crescente della cittadinanza”.

Con l’ingresso di Senise, Futuro Nazionale sottolinea di aggiungere al proprio progetto una figura con esperienza amministrativa e capacità di rappresentanza, in una fase dedicata al rafforzamento della presenza del movimento nei territori. “Con l’ingresso di Senise, Futuro Nazionale aggiunge al proprio progetto una personalità riconosciuta per competenza, esperienza amministrativa e capacità di rappresentanza. Un contributo che si inserisce in una fase di strutturazione del movimento, sempre più presente nei territori e attento alle istanze locali”.

Nel comunicato viene inoltre rivolto un ringraziamento all’onorevole Domenico Furgiuele, commissario regionale di Futuro Nazionale Calabria, per il lavoro svolto nel percorso di crescita del movimento. “Un ringraziamento particolare viene rivolto all’On. Domenico Furgiuele, commissario regionale di Futuro Nazionale Calabria, che con la sua guida sta favorendo un processo di consolidamento politico capace di coinvolgere nuove energie e nuove professionalità”. Con la nascita del nuovo comitato, Castrovillari potrà contare su due presidi territoriali del movimento, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza politica locale e intercettare le richieste della comunità. “La città di Castrovillari può ora contare su due presidi attivi, destinati a rafforzare il ruolo del movimento e a dare voce a una comunità che chiede rappresentanza, ascolto e visione”.