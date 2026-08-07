Castrovillari, dal 19 agosto la 40ª Estate internazionale del folklore del Parco del Pollino | FOTO

C’è un luogo, dall’altra parte del mondo, dove il canto racconta la storia di un popolo, dove ogni gesto custodisce la memoria degli antenati e dove la danza diventa il linguaggio dell’identità. È da lì, dalla terra di Aotearoa, il nome Maori della Nuova Zelanda, che arriva uno dei gruppi più suggestivi della 40ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari dal 19 al 23 agosto 2026 ed organizzato dall’Associazione Culturale E.I.F. – Estate Internazionale del Folklore APS, sotto la direzione artistica del presidente Antonio Notaro, ed è affiliata alla F.I.T.P. – Federazione Italiana Tradizioni Popolari, al CIOFF Italia, all’IFFGA e all’IOV Italia. L’evento rientra inoltre nel brand “Castrovillari Città Festival“, il contenitore che riunisce le principali manifestazioni culturali della città, con il supporto tecnico del Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari”.

Dopo aver fatto tappa in Brasile e in Georgia, il viaggio alla scoperta dei protagonisti del Festival conduce il pubblico nel cuore della cultura Maori con il Tauira Mai Tawhi Kapa Haka, gruppo culturale con sede nel villaggio di Te Kaha, autentico custode delle tradizioni del proprio popolo.

Il Tauira Mai Tawhi Kapa Haka è molto più di una compagnia di danza. È una comunità che unisce bambini, giovani, adulti e anziani in un unico percorso di trasmissione della memoria, dei valori e delle tradizioni Maori. Generazioni diverse che condividono lo stesso patrimonio culturale, mantenendo vivi i principi delle tikanga, il rispetto delle usanze ancestrali, della kaitiakitanga, la responsabilità di custodire la terra e la cultura, e della rangatiratanga, simbolo di identità, leadership e appartenenza.

Ogni esibizione è un racconto che prende vita attraverso il waiata, il canto tradizionale, il karanga, il richiamo cerimoniale, e l’inconfondibile haka, una delle espressioni artistiche più potenti e conosciute al mondo. Ma l’haka è molto più di una danza: è un linguaggio dell’anima, un gesto di forza, rispetto, accoglienza e orgoglio, capace di trasmettere emozioni profonde e raccontare la storia di un popolo che continua a custodire con fierezza la propria identità.

Colori, voci, ritmi e movimenti si intrecciano in uno spettacolo intenso e coinvolgente, dove ogni passo porta con sé il legame con gli antenati e il profondo rispetto per la natura e per la comunità. Un patrimonio immateriale che il gruppo condivide in tutto il mondo con un obiettivo preciso: far conoscere la cultura Maori e, allo stesso tempo, rafforzare nelle nuove generazioni la consapevolezza delle proprie radici.

Sarà proprio questo il messaggio che il Tauira Mai Tawhi Kapa Haka porterà a Castrovillari: un invito all’incontro tra culture, alla conoscenza reciproca e alla valorizzazione delle identità, principi che da quarant’anni rappresentano l’anima del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino.

Il viaggio continua. Dopo il calore del Brasile e l’eleganza della Georgia, e l’intensità della Nuova Zelanda e della cultura Maori, in un percorso che attraversa il mondo per approdare nel cuore del Pollino, dove popoli, tradizioni e storie diverse si incontrano nel segno della pace, del dialogo e della fratellanza.

La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Associazione Estate Internazionale del Folklore APS, con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e l’apporto di sponsor privati.