Castrovillari, Antonio Notaro nominato ambasciatore del folklore nel mondo

Un importante riconoscimento sarà conferito ad Antonio Notaro, Presidente dell’Associazione Estate Internazionale del Folklore, in occasione della 54ª edizione della “Serata Antica”, in programma il prossimo 14 agosto 2026 a Petina. La “Serata Antica”, giunta alla sua 54ª edizione e organizzata dall’Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa”, rappresenta da oltre mezzo secolo un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione della cultura popolare e all’incontro tra tradizioni provenienti da diverse parti del mondo.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da Ecuador, Stati Uniti, Georgia, Italia, Perù e Brasile, che porteranno a Petina musiche, danze, costumi e tradizioni delle proprie terre.

È proprio nel corso di questa importante manifestazione che Antonio Notaro riceverà un riconoscimento per il suo lungo impegno nella promozione, nella divulgazione e nella valorizzazione del folklore internazionale e delle tradizioni popolari.

Un impegno che Notaro porta avanti da quarant’anni attraverso l’organizzazione dell’“Estate Internazionale del Folklore”, manifestazione che nel corso dei decenni ha della città di Castrovillari un punto di incontro tra culture e popoli provenienti da ogni parte del mondo.

Quarant’anni di attività rappresentano un percorso importante, costruito attraverso incontri, scambi culturali, ospitalità e la presenza di numerosi gruppi folklorici internazionali. Un lavoro costante volto a fare della cultura popolare non soltanto una testimonianza del passato, ma uno strumento concreto di conoscenza, dialogo e amicizia tra i popoli.

Nel corso della sua attività, Antonio Notaro ha infatti dedicato una parte significativa del proprio impegno alla diffusione delle tradizioni popolari, convinto che ogni danza, ogni costume, ogni musica e ogni rito raccontino la storia e l’identità di una comunità.

Il riconoscimento che sarà consegnato a Petina assume quindi un significato particolare, arrivando nell’ambito di una manifestazione che condivide la stessa visione del folklore come patrimonio culturale vivo e come occasione di incontro internazionale.

Antonio Notaro ha accolto con grande piacere e commozione la notizia del riconoscimento e ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori della manifestazione:

“Sono profondamente onorato e commosso per il riconoscimento che riceverò in occasione della 54ª ‘Serata Antica’ di Petina. Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento all’Associazione Folklorica ‘A’ Spiga Rossa’, agli organizzatori e a tutta la comunità di Petina per aver voluto dedicarmi questo importante momento di attenzione e di stima.

Ricevere questo premio assume per me un valore ancora più speciale perché arriva nell’ambito di una manifestazione che da 54 anni promuove il folklore e favorisce l’incontro tra culture diverse.

Da quarant’anni organizzo l’Estate Internazionale del Folklore e in tutto questo lungo percorso ho avuto la fortuna di incontrare popoli, culture e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo. Sono stati quarant’anni di passione, di lavoro e soprattutto di grandi emozioni, durante i quali ho potuto comprendere sempre di più quanto il folklore sia un patrimonio straordinario dell’umanità.

Per questo considero il riconoscimento di Petina non soltanto un premio personale, ma un omaggio a tutti coloro che, insieme a me, hanno condiviso e sostenuto questo lungo cammino: ai gruppi folklorici, ai danzatori, ai musicisti, agli studiosi, agli organizzatori, ai volontari e a tutte le persone che dedicano passione e sacrificio alla cultura popolare.

Il mio grazie va dunque all’Associazione ‘A’ Spiga Rossa’, agli organizzatori e alla comunità di Petina per questo gesto di amicizia e di stima. Sarà per me un grande piacere essere presente il 14 agosto e condividere questo momento con tutti i protagonisti della 54ª ‘Serata Antica’.

Dopo tanti anni dedicati al folklore, ricevere un riconoscimento da una manifestazione con una storia così importante rappresenta per me una bellissima emozione e uno stimolo a continuare a lavorare affinché le tradizioni popolari possano essere conosciute, rispettate e trasmesse alle nuove generazioni.”

Il 14 agosto, dunque, Antonio Notaro sarà a Petina per ricevere questo importante riconoscimento nell’ambito della 54ª “Serata Antica”, una manifestazione che, come l’“Estate Internazionale del Folklore”, mette al centro il valore delle tradizioni e dell’incontro tra i popoli.

Due esperienze diverse, ma unite dalla stessa convinzione: il folklore è memoria, identità e cultura, ma soprattutto un ponte capace di avvicinare persone e comunità lontane.