Castelmola accoglie Francesco Spartà: domani la presentazione di “Exit Queen”

Una serata dedicata all’attualità, al confronto e alla riflessione, in una delle cornici più suggestive della zona. Martedì 5 agosto, il Blue Lounge di Castelmola ospiterà la presentazione di “Exit Queen – Scacco alla Regina“, il libro del giornalista dell’AGI Francesco Spartà, scritto insieme a Marco Ubezio, di Bonfirraro Editore, e già giunto alla sua seconda ristampa. L’appuntamento assume un significato particolare perché Spartà, giovane giornalista ma già impegnato da tempo sui temi della politica nazionale e internazionale per l’AGI, è originario proprio di Taormina.

Al centro della serata ci sarà “Exit Queen – Scacco alla Regina”

Al centro della serata ci sarà “Exit Queen – Scacco alla Regina”, un romanzo politico che intreccia realtà e finzione per raccontare uno scenario tanto provocatorio quanto plausibile: un referendum che potrebbe decretare la fine della monarchia britannica. Sullo sfondo di un Regno Unito alle prese con le conseguenze della Brexit, con la crisi economica e con l’avanzata dei movimenti populisti, il libro propone una riflessione sulle trasformazioni delle democrazie occidentali, sul rapporto tra consenso e istituzioni e sul futuro degli equilibri internazionali. Un’opera che, pur mantenendo il ritmo del thriller politico, invita il lettore a interrogarsi sul presente e sul destino delle grandi democrazie europee,

Dopo il saluto istituzionale di Davide Tranchina, Presidente dei Giovani Imprenditori CNA Sicilia, a dialogare con Spartà saranno Salvatore Di Bartolo, opinionista e saggista, Federico Scalisi, esperto di relazioni istituzionali nella Capitale, e Giuseppe Gentile, giovane docente di Latino.

La serata si articolerà in due momenti. La prima parte sarà dedicata al talk con l’autore e ai contributi degli ospiti, mentre la seconda assumerà un carattere più conviviale e informale con un DJ set sulla splendida terrazza panoramica del Blu Lounge, da cui si gode una vista mozzafiato sull’Etna e sulla costa ionica. Un’occasione per coniugare cultura, dialogo e intrattenimento in uno dei luoghi più affascinanti della zona.

L’iniziativa si propone come uno degli appuntamenti culturali più interessanti dell’estate castelmolese, coniugando il valore dell’approfondimento giornalistico con il fascino di un luogo unico, nel segno del ritorno di un autore che, pur raccontando ogni giorno gli scenari della politica internazionale, mantiene saldo il legame con la sua terra d’origine.