Cassano allo Ionio, raid nell’azienda agricola: tagliate nella notte cento piante di agrumi

Un centinaio di piante di agrumi, recentemente messe a dimora, sono state tagliate nella notte da sconosciuti nell’azienda agricola dei Fratelli Federico. Per manifestare la vicinanza dell’istituzione comunale, il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha effettuato un sopralluogo presso l’azienda insieme alle consigliere comunali Annamaria Bianchi e Ida Spezzano, incontrando gli imprenditori e i lavoratori colpiti dall’episodio. “L’azienda agricola Fratelli Federico – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un esempio di serietà, responsabilità e impegno nella valorizzazione del nostro territorio. Quanto accaduto è un fatto gravissimo che offende non soltanto la dignità e gli interessi dell’azienda stessa, ma l’intera Cassano e tutta la Sibaritide, costrette ancora una volta a confrontarsi con episodi che nulla hanno a che vedere con la cultura del lavoro e dello sviluppo“.

Il primo cittadino ha ricordato che sull’accaduto sono già in corso le indagini affidate ai Carabinieri della Compagnia di Cassano All’Ionio, esprimendo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. “Le istituzioni – ha concluso Iacobini – saranno sempre al fianco delle aziende sane, di chi investe, crea lavoro e contribuisce alla crescita della nostra comunità. La tutela della legalità rappresenta un valore irrinunciabile e su questo non arretreremo di un solo passo“.