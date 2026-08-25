Cassano all’Ionio, via libera al Piano Spiaggia: nuova sfida per il rilancio turistico della costa di Sibari

L’approvazione del Piano Spiaggia del Comune di Cassano all’Ionio rappresenta un passaggio strategico per il futuro della costa di Sibari e per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Il provvedimento, approvato all’unanimità dall’Assise comunale, viene accolto con soddisfazione da Forza Italia Sibari, che parla di uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita di un tratto costiero dalle grandi potenzialità. A esprimere il plauso nei confronti dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini è il commissario di Forza Italia Sibari Francesco Celiberto, che sottolinea il valore della scelta amministrativa e il contributo arrivato anche dai consiglieri di opposizione, che hanno sostenuto il provvedimento. Il nuovo Piano Spiaggia viene indicato come un elemento decisivo per regolamentare la fruizione del litorale, favorire una gestione più ordinata delle aree costiere e creare le condizioni per una nuova fase di sviluppo.

Un piano per valorizzare sette chilometri di costa

Al centro del provvedimento c’è la valorizzazione di un territorio costiero di particolare pregio, con un’estensione di circa 7 chilometri di costa. Secondo Forza Italia Sibari, il Piano rappresenta uno strumento necessario per accompagnare la crescita dell’area attraverso una programmazione capace di coniugare sviluppo, tutela e sostenibilità. Nel commentare l’approvazione, Francesco Celiberto ha dichiarato: “Faccio, a nome di Forza Italia Sibari, un sincero plauso al sindaco Gianpaolo Iacobini e a tutta l’Amministrazione comunale per l’approvazione del Piano Spiaggia del Comune di Cassano all’Ionio, uno strumento tanto atteso e di fondamentale importanza per il futuro della nostra costa.”

Secondo il commissario cittadino di Forza Italia, il piano consentirà di intervenire su un settore strategico per il territorio, offrendo una cornice normativa e organizzativa utile a valorizzare le caratteristiche del litorale. “Parliamo di uno strumento essenziale per regolamentare e accompagnare lo sviluppo di un tratto costiero di straordinaria bellezza, che si estende per circa 7 chilometri, valorizzandone le potenzialità e garantendone una fruizione sempre più ordinata e sostenibile”, evidenzia.

Approvazione unanime in Consiglio comunale: il valore della collaborazione istituzionale

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati da Forza Italia Sibari riguarda il consenso unanime raggiunto in Consiglio comunale. Il Piano Spiaggia, infatti, è stato approvato con il voto favorevole dell’intera assemblea, un risultato che viene interpretato come un segnale di responsabilità istituzionale.

Celiberto ha sottolineato il ruolo dell’opposizione, riconoscendo il valore della scelta di sostenere un provvedimento ritenuto importante per tutta la comunità. “Come Forza Italia non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il fatto che il Piano Spiaggia sia stato approvato all’unanimità dall’Assise comunale. Un risultato che assume ancora maggiore valore grazie al senso di responsabilità dimostrato dall’opposizione, alla quale va il nostro ringraziamento per aver scelto di sostenere favorevolmente un provvedimento così importante per l’intera comunità”, sottolinea.

Turismo, investimenti e occupazione: le prospettive legate al Piano Spiaggia

Secondo Forza Italia Sibari, il nuovo strumento di pianificazione potrebbe aprire nuove opportunità per il settore turistico e per l’economia locale. Il Piano Spiaggia viene considerato una possibile leva per attrarre investimenti, sostenere iniziative imprenditoriali e creare nuove occasioni occupazionali soprattutto per i giovani del territorio.

“Siamo convinti che questa approvazione possa finalmente rappresentare l’inizio di una nuova pagina per lo sviluppo e il rilancio turistico del nostro territorio, con Sibari sempre più protagonista nella realtà economica e turistica della nostra città”, puntualizza. L’obiettivo indicato è quello di trasformare le potenzialità naturali e paesaggistiche della costa in opportunità concrete, attraverso una programmazione capace di favorire una maggiore qualità dei servizi e una migliore organizzazione delle aree balneari. “Il Piano potrà favorire nuovi investimenti, creare opportunità di lavoro per i nostri giovani, incentivare iniziative imprenditoriali e, al tempo stesso, contribuire a regolamentare e migliorare la fruizione delle nostre spiagge”, aggiunge.

Sibari e la sfida della crescita sostenibile della costa

La prospettiva delineata da Forza Italia Sibari guarda a una crescita del territorio fondata sulla valorizzazione delle risorse esistenti e su una gestione più efficace del patrimonio costiero.

Il Piano Spiaggia viene presentato come uno strumento capace di mettere ordine nella pianificazione delle attività sul litorale, migliorando la fruibilità delle spiagge e creando le condizioni per uno sviluppo turistico più strutturato.“È una scelta che guarda al futuro e che può rappresentare un importante volano per la crescita della nostra costa, trasformando le straordinarie potenzialità del nostro territorio in concrete occasioni di sviluppo”, prosegue. Una visione che punta a rafforzare il ruolo di Sibari nel panorama turistico della città di Cassano all’Ionio, valorizzando il rapporto tra ambiente, economia e qualità dell’offerta.

Il ringraziamento di Forza Italia all’Amministrazione comunale

Nel concludere il proprio intervento, Francesco Celiberto ha ribadito il ringraziamento al sindaco Gianpaolo Iacobini, all’Amministrazione comunale e ai consiglieri che hanno contribuito all’approvazione del provvedimento: “ancora una volta, dunque, rivolgo il mio sentito plauso e ringraziamento al sindaco Gianpaolo Iacobini, all’Amministrazione comunale e a tutti i consiglieri che, con senso di responsabilità, hanno contribuito all’approvazione di questo importante strumento”.