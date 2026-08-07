Casignana, la commedia “Clelia e Bice” apre l’Estate Casignanese nella Villa Romana

Il fascino della storia e la leggerezza del teatro si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Romana di Casignana, dove mercoledì 5 agosto è andata in scena la commedia “Clelia e Bice”, scritta e diretta da Maria Pia Battaglia. L’appuntamento ha segnato ufficialmente l’avvio dell’Estate Casignanese, richiamando un pubblico numeroso nello straordinario sito archeologico della provincia di Reggio Calabria. La serata, a ingresso gratuito, è stata realizzata con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Casignana ed è nata come un appuntamento fortemente voluto dall’assessore Antonella Frammartino, impegnata nella valorizzazione dell’identità territoriale e della cultura della lingua locale. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di unire spettacolo dal vivo e patrimonio storico, trasformando il sito archeologico in uno spazio di incontro e partecipazione.

Il pubblico ha seguito con entusiasmo le vicende e i malintesi della trama, accompagnati dalle interpretazioni del cast. La rappresentazione ha confermato come il patrimonio culturale e le radici identitarie possano diventare strumenti di coesione sociale, soprattutto quando si intrecciano con l’impegno delle istituzioni e con una proposta culturale capace di coinvolgere direttamente la comunità.

L’apertura dell’Estate Casignanese con “Clelia e Bice” ha così offerto una serata all’insegna del teatro, della partecipazione e della valorizzazione del territorio, in uno scenario di particolare pregio come la Villa Romana di Casignana.