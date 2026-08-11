Casali del Manco, partito il Gran festival della pizza: tre giorni tra sapori, musica e inclusione | FOTO

È partita con una partecipata serata inaugurale la quarta edizione del Gran Festival della Pizza di Casali del Manco, la manifestazione organizzata dall’associazione Enjoy, in collaborazione con Publiepa di Francesca e Pino De Rose, che per tre giorni trasforma il territorio in un grande luogo di incontro tra enogastronomia, spettacolo, associazionismo e inclusione sociale. Ad aprire ufficialmente il Festival, nella serata di lunedì 10 agosto, è stato un momento particolarmente significativo: la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo della diocesi di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, alla presenza di numerosi fedeli.

Un’apertura che ha voluto sottolineare sin dall’inizio il valore comunitario e sociale della manifestazione. “Iniziare con la celebrazione eucaristica sembrerebbe qualcosa di non congruente – ha spiegato il parroco di Spezzano Piccolo, don Antonello Gatto – ma invece la celebrazione eucaristica è il rendere grazie, rendere grazie per tutti i doni che il Signore dà. E il senso e la bellezza di questa manifestazione è l’importanza che dà agli ultimi“.

Una prima serata tra tradizione e musica

Terminata la celebrazione, il programma è entrato nel vivo con l’esibizione degli Sbandieratori e Musici “Il Palio del Principe” di Bisignano, che hanno portato nel Villaggio del Festival colori, musica e tradizione. A seguire spazio agli spettacoli musicali con Ghenna e Matis Gallo, prima del viaggio nei grandi successi della musica degli anni Novanta con la “Notte ’90”. A concludere la serata il dj set di Massimo.

Una prima giornata che ha confermato la crescita di un appuntamento nato quattro anni fa da un’intuizione e diventato progressivamente un punto di riferimento per Casali del Manco e per l’intero territorio.

“È partita da un’idea, poi è diventata un progetto e oggi è una realtà che la gente aspetta e vive – ha sottolineato Domenico Smarra, presidente dell’associazione Enjoy e ideatore del Gran Festival della Pizza –. Vorrei che diventasse sempre più qualcosa di tutti e che tutti possano avere le stesse pari opportunità“.

Pisani: “Un festival di comunità e delle pari opportunità”

A rimarcare la dimensione sociale della manifestazione è anche il sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani.

“Il Gran Festival della Pizza è un evento di comunità – ha dichiarato il primo cittadino –. Parte certamente dall’enogastronomia, ma è soprattutto il festival delle pari opportunità, nel quale partecipano tante associazioni del Terzo settore che si occupano anche di anziani e di persone con disabilità“.

È proprio questa capacità di unire promozione delle eccellenze, spettacolo e attenzione alle persone a rappresentare uno degli elementi distintivi dell’evento, che anno dopo anno punta ad allargare la partecipazione e a coinvolgere sempre più attivamente il tessuto sociale e produttivo del territorio.

Martedì 11 agosto il confronto “Insieme si cresce”

Il Gran Festival della Pizza continua questa sera, martedì 11 agosto, con l’apertura del Villaggio prevista alle 19.30. Tra i momenti centrali della seconda giornata ci sarà “Insieme si cresce”, incontro dedicato al rapporto tra istituzioni, sistema produttivo e valorizzazione delle eccellenze regionali.

Al confronto interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, la direttrice generale di Arsac Fulvia Caligiuri, il sindaco di Casali del Manco Francesca Pisani, il presidente del Gal Sila Antonio Candelise e il presidente dell’associazione Enjoy Domenico Smarra.

Il punto di vista del mondo delle imprese sarà affidato a Francesco Catalano del Caseificio Presila e Francesco Minisci del Frantoio La Molazza.

Dalle 21 tornerà protagonista la musica con Desirée Malizia, artista proveniente dall’esperienza televisiva di The Voice. Alle 22 sarà la volta de Gli Innamorati, con un omaggio musicale dedicato ai grandi successi di Umberto Tozzi.

A partire dalla mezzanotte, la conclusione della seconda giornata sarà affidata al dj set di Nadja.

Mercoledì 12 agosto il gran finale

Il Festival proseguirà anche mercoledì 12 agosto, quando il Villaggio Gran Festival della Pizza aprirà nuovamente alle 19.30 per la serata conclusiva della quarta edizione. L’invito degli organizzatori è rivolto a cittadini, famiglie e visitatori affinché possano partecipare alle ultime due giornate di una manifestazione che vuole essere non soltanto una festa dedicata alla pizza e alle eccellenze gastronomiche, ma soprattutto un luogo nel quale incontrarsi, condividere esperienze e costruire inclusione.

Tre serate per vivere Casali del Manco attraverso sapori, musica, spettacolo e partecipazione, con l’obiettivo di rendere il *Gran Festival della Pizza* un patrimonio sempre più condiviso dall’intera comunità.

Smart Network Group è media partner del Gran Festival della Pizza di Casali del Manco.