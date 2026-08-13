Casa Riformista cresce in Calabria: nuove adesioni tra Cosenza e Vibo Valentia

Casa Riformista – Italia Viva Calabria amplia la propria presenza sul territorio regionale e ufficializza una nuova serie di adesioni tra amministratori locali e referenti cittadini. Dopo gli ingressi registrati nel Crotonese, la crescita del progetto interessa ora soprattutto le province di Cosenza e Vibo Valentia, con nuove figure provenienti dalle amministrazioni comunali e dalla politica locale. Secondo quanto comunicato dal partito, si tratta di giovani e amministratori che hanno già maturato esperienza politica e istituzionale e che hanno scelto di aderire a un progetto di centro moderato e riformista, aperto e pragmatico.

A Roggiano Gravina entra il consigliere comunale Angiolino Siciliano, mentre a Castiglione Cosentino aderisce il consigliere Enrico Principe. A San Pietro in Guarano firma l’adesione il consigliere comunale Mattia Bruno, mentre a Terranova da Sibari entra Giuseppe Mazzotta, anch’egli componente dell’assise cittadina. A Cetraro prosegue invece il proprio impegno il consigliere comunale Massimiliano Vaccaro, già in Casa Riformista dalla nascita del progetto. Nell’area della Sibaritide, a Francavilla Marittima, si unisce l’assessore ai Servizi sociali Chiara Zaccaro. Ad Acri, infine, la guida e il coordinamento della sezione cittadina vengono affidati a Bruno Pascuzzo.

L’espansione interprovinciale registra anche un nuovo ingresso a Vibo Valentia, dove aderisce Laura Pugliese, capogruppo in Consiglio comunale. Un’adesione che rafforza ulteriormente la presenza di Casa Riformista – Italia Viva anche nella provincia vibonese. Commentando i nuovi ingressi, la commissaria regionale Filomena Greco, d’intesa con i vertici regionali del partito, dichiara: “Li accogliamo nella nostra Casa con soddisfazione. Sono giovani, donne e uomini che condividono il nostro modo di intendere la politica. Parliamo di un’idea di progresso che si costruisce dalle risorse che abbiamo e migliorando quello che già funziona. Ciò di cui abbiamo bisogno non sono rivoluzioni teoriche o promesse irrealizzabili, ma riforme concrete che facciano crescere l’economia e con un welfare forte che non lasci indietro nessuno. Quando assessori, consiglieri e capigruppo di città e province diverse scelgono la stessa strada, significa che in Calabria la richiesta di un centro forte è fondata. Il nostro è uno spazio di condivisione circolare, un’officina in cui lavorare per un’idea diversa della nostra regione, che guarda a un orizzonte ben definito, per il futuro dei nostri cittadini e dei territori”.