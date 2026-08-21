Caro benzina in Sicilia, De Luca: “con 30 euro neanche 15 litri, ma dove andremo a finire così?”

Il caro benzina in Sicilia torna al centro del dibattito politico con un intervento di Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, che parte da un episodio personale per sollevare una questione più generale sul costo dei carburanti e sul peso che i rincari continuano ad avere sulle famiglie e sugli automobilisti. De Luca racconta di essersi rimesso alla guida della propria Opel Corsa 1200 a iniezione durante queste settimane estive e di essere rimasto sorpreso dal prezzo necessario per fare rifornimento. Da qui nasce una presa di posizione dai toni fortemente polemici, nella quale il leader di Sud Chiama Nord chiama direttamente in causa anche le forze politiche e parla di presunta speculazione delle lobby del petrolio.

Caro benzina, De Luca racconta il rifornimento da 30 euro

Il punto di partenza è l’esperienza vissuta direttamente al distributore. De Luca affida il suo racconto a una dichiarazione dai toni ironici ma allo stesso tempo fortemente critici. “Min….aaaa, ma quanto costa la benzina? Sapete che guidare non è il mio forte, ma in queste settimane estive sono stato costretto a mettermi alla guida della mia Opel Corsa 1200 iniezione. Non mettevo personalmente la benzina alla macchina da quasi dieci anni… ho dato 30 euro ed ho detto “mi faccia il pieno”. Il benzinaio mi ha guardato con grande stupore ed avrà pensato “ma questo che m….a dice?” Con 30 euro ha messo quasi 15 litri di benzina. Altro che pieno. Ma dove andremo a finire così?”, sottolinea De Luca.