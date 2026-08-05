Carlino’s Wave – Facimu Nu Festival 2026: Frankie hi-nrg mc protagonista della sesta edizione

Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate calabrese. Lunedì 10 agosto 2026 si svolgerà a Galatro Terme la sesta edizione di Carlino’s Wave – Facimu Nu Festival, manifestazione nata nel 2021 in memoria di Carlo Pronestì e cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo e la partecipazione culturale dell’entroterra calabrese. L’edizione 2026 avrà come ospite principale Frankie hi-nrg mc, tra i padri fondatori dell’hip hop italiano e autore di brani che hanno segnato la storia della musica italiana, come Quelli che benpensano e Pedala.

L’artista porterà a Galatro il suo spettacolo “Voce e Batteria“, un live essenziale e coinvolgente in cui le sue rime si intrecciano con la forza delle percussioni dal vivo, ripercorrendo oltre trent’anni di carriera attraverso alcuni dei suoi brani più rappresentativi.

Ad aprire la serata saranno due artisti legati al territorio: il cantautore galatrese NONMALE (Alessandro Dell’Ammassari), accompagnato dalla sua band, e la cantautrice Lina Simons, protagonisti di un programma che mette in dialogo talenti locali e grandi nomi della scena nazionale.

Una nuova casa per il festival

Per la sua sesta edizione il Carlino’s Wave compie un importante passo nel proprio percorso di crescita scegliendo una nuova location. L’evento si svolgerà infatti lungo una delle principali arterie di Galatro, adiacente al corso del fiume, che per l’occasione verrà interamente chiusa al traffico e trasformata in una grande arena urbana a cielo aperto. L’area festival ospiterà non solo il palco principale, ma anche spazi dedicati al food & beverage, aree espositive e laboratori che richiamano la storica vocazione della manifestazione per la fotografia analogica, l’artigianato e la creatività.

“Facimu Nu Festival”: una comunità che cresce

Fin dalla sua nascita Carlino’s Wave è molto più di un concerto. È un progetto costruito grazie all’impegno di numerosi volontari che, anno dopo anno, hanno trasformato un momento di condivisione in un evento capace di promuovere cultura, musica e valorizzazione del territorio. Fedele al proprio motto, “Facimu Nu Festival”, la manifestazione continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare la qualità artistica con l’accoglienza tipica dei piccoli borghi, offrendo un’esperienza aperta, inclusiva e completamente gratuita.

“Quest’anno abbiamo voluto fare un ulteriore salto di qualità, offrendo al nostro pubblico uno spazio ancora più ampio e suggestivo lungo il fiume, senza perdere quell’atmosfera autentica e familiare che ci contraddistingue. Ospitare Frankie hi-nrg mc a Galatro, con uno spettacolo gratuito e aperto a tutti, rappresenta il nostro modo di restituire energia, cultura e bellezza alla nostra comunità“, dichiarano gli organizzatori.

Il prefestival

Ad anticipare l’evento principale sarà il tradizionale prefestival, in programma al tramonto sul Ponte dell’Annunziata di Galatro. Protagonista sarà il duo formato da Antonio Barresi (chitarra) e Antonio Nicolaci (flauto), con il progetto Latitudini, un viaggio musicale tra Europa e America Latina pensato per valorizzare uno degli scorci più suggestivi del territorio. Carlino’s Wave conferma così la propria missione: creare occasioni di incontro attraverso la musica, sostenere gli artisti, valorizzare il patrimonio locale e fare della cultura uno strumento di crescita per l’intera comunità.