Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, come spiegano fonti di governo. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. In corso la riunione del Consiglio dei ministri, convocato per varare la proroga del taglio delle accise. Sarà contenuta nel decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, che è all’ordine del giorno insieme a un altro decreto legge, riguardante l’ex Ilva, con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

I prezzi dei carburanti crescono ancora: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina (2,015 il prezzo di ieri) e 2,137 euro al litro per il gasolio (2,136 il prezzo di ieri).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 euro al litro per la benzina (2,091 ieri) e 2,208 euro al litro per il gasolio (2,207 ieri). Prosegue intanto il dibattito sulla tassa europea sugli extraprofitti delle Big Oil: “Credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Quando sento la parola tasse mi viene l’orticaria. Un confronto, un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore. Ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto di Unione Sovietica“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Meeting di Rimini.

“Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine”. Così spiegava ieri il leader della Lega Matteo Salvini. A chi gli chiede per quanto sarà prorogato lo sconto sulle accise risponde “per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi“.