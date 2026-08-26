Carabinieri, cinque ufficiali lasciano Catanzaro per nuovi incarichi: il saluto del Prefetto Di Nuzzo

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott. Clemente Di Nuzzo, ha ricevuto in visita di saluto gli Ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri che si apprestano a lasciare le attuali sedi per essere destinati a nuovi e prestigiosi incarichi. La delegazione degli Ufficiali è stata accompagnata dal Comandante Provinciale dell’Arma, il Generale Giovanni Pellegrino. L’incontro si è svolto in un clima di viva cordialità e ha rappresentato l’occasione per sottolineare la proficua collaborazione istituzionale fornita dall’Arma sul territorio, nonché per esprimere un sentito ringraziamento al Signor Prefetto di Catanzaro per la costante azione di supporto assicurata agli Ufficiali nell’assolvimento dei gravosi e delicati incarichi. Il Prefetto Di Nuzzo ha formulato a tutti gli Ufficiali i più fervidi auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti incarichi che andranno ad assumere nelle rispettive nuove sedi di servizio.

Gli Ufficiali in partenza e i nuovi incarichi: