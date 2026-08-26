Carabinieri, cinque ufficiali lasciano Catanzaro per nuovi incarichi: il saluto del Prefetto Di Nuzzo

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott. Clemente Di Nuzzo, ha ricevuto in visita di saluto gli Ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri che si apprestano a lasciare le attuali sedi per essere destinati a nuovi e prestigiosi incarichi. La delegazione degli Ufficiali è stata accompagnata dal Comandante Provinciale dell’Arma, il Generale Giovanni Pellegrino. L’incontro si è svolto in un clima di viva cordialità e ha rappresentato l’occasione per sottolineare la proficua collaborazione istituzionale fornita dall’Arma sul territorio, nonché per esprimere un sentito ringraziamento al Signor Prefetto di Catanzaro per la costante azione di supporto assicurata agli Ufficiali nell’assolvimento dei gravosi e delicati incarichi. Il Prefetto Di Nuzzo ha formulato a tutti gli Ufficiali i più fervidi auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti incarichi che andranno ad assumere nelle rispettive nuove sedi di servizio.
Gli Ufficiali in partenza e i nuovi incarichi:
- Il Colonnello Gianluca Zara, Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme è destinato ad assumere l’incarico di Comandante Provinciale di Frosinone.
- Il Tenente Colonnello Giuseppe Merola, Comandante del Nucleo Investigativo di Lamezia Terme, andrà ad assumere il Comando del Nucleo Informativo di Reggio Calabria.
- Il Maggiore Mario Petrosino, Comandante della Compagnia di Catanzaro è trasferito al Comando Generale nell’ambito dell’Ufficio Impiego Personale dell’Arma.
- Il Capitano Pasquale Cuzzola, Comandante della Compagnia di Girifalco è destinato al Comando di una Compagnia della Scuola Allievi di Reggio Calabria.
- Il Tenente Luca Pietrangeli, Comandante della Sezione Radiomobile di Catanzaro, andrà ad assumere il Comando della Compagnia di Rogliano (CS).