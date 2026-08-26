Capo Vaticano, due turisti bloccati su un costone roccioso: salvati dai Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 18:00 di ieri 25 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti a Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi, presso la Grotta del Palombaro, per soccorrere due turisti rimasti bloccati su un costone roccioso a causa del moto ondoso. I due, sorpresi dalle condizioni del mare mentre si trovavano lungo la costa, si erano trovati nell’impossibilità di fare rientro a riva ed erano rimasti arrampicati su un costone roccioso.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa del moto ondoso e della presenza di formazioni rocciose semi-sommerse e in parte affioranti, condizioni che non hanno consentito di effettuare il recupero direttamente mediante la motovedetta della Capitaneria di Porto. È stato pertanto disposto l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco abilitato al soccorso acquatico, con il supporto di operatori specializzati nel soccorso fluviale e alluvionale (SAF), che hanno raggiunto i due turisti attraverso specifiche manovre di salvamento a nuoto. I due sono stati quindi riportati in sicurezza presso la battigia e, successivamente, accompagnati lungo un sentiero di fortuna fino a raggiungere la strada principale.