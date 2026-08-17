Capo Peloro Summer Fest, ATM Messina potenzia lo Shuttle 100 per i concerti di Levante, Mannoia e Masini

È pronto ad alzarsi il sipario sulla rassegna Capo Peloro Summer Fest, che vedrà protagonisti tre grandi artisti del panorama musicale italiano: Levante, il 18 agosto; Fiorella Mannoia, il 22 agosto; e Marco Masini, il 28 agosto. In occasione dei tre concerti, in programma all’Arena di Capo Peloro, ATM potenzierà il servizio di trasporto pubblico, con un particolare rafforzamento della Linea 1 – Shuttle 100, che garantisce i collegamenti da Giampilieri a Torre Faro e transita nelle vicinanze dei principali parcheggi di interscambio dislocati sul territorio cittadino.

Gli utenti potranno quindi raggiungere Capo Peloro affidandosi al trasporto pubblico locale, lasciando la propria auto a casa oppure utilizzando uno dei numerosi parcheggi cittadini collegati al percorso dello Shuttle. ATM ricorda che lungo il percorso dello Shuttle, o comunque nelle sue vicinanze, si trovano i seguenti parcheggi: Santa Margherita; Parcheggio ZIR; Parcheggio Villa Dante; Parcheggio Viale Europa; Parcheggio La Farina; Parcheggio Cavallotti; Parcheggio Cavalcavia- Piastra; Parcheggio di viale Giostra; Parcheggio Ex Gasometro; Parcheggio Annunziata; Parcheggio Papardo.