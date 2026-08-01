Capo d’Orlando, presentazione di “Un filo interrotto”: il nuovo libro di Franco Fogliani

Domenica 2 agosto, alle ore 19, in piazza dell’Autonomia a Capo d’Orlando (davanti alla filiale BPER), sarà presentato “Un filo interrotto”, l’ultimo libro di Franco Fogliani, edito da Kimerik. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Tiziana Bonina. Dopo i saluti istituzionali, interverrà il docente universitario e saggista Antonio Matasso, autore della prefazione al volume, che dialogherà con lo scrittore sinagrese e presenterà la sua opera. Seguirà l’intervento del dott. Carlo Sapone, responsabile della Biblioteca comunale di Capo d’Orlando.

L’opera raccoglie cinque racconti, uno dei quali ambientato durante la pandemia, accomunati dal filo della memoria e da un’attenta riflessione sulle vicende umane. La lettura di alcuni brani del volume sarà affidata alla dott.ssa Manuela Carlo. Al termine della presentazione, su proposta di Franco Fogliani e Antonio Matasso, sarà osservato un momento di raccoglimento in memoria delle vittime del crollo di Pistunina e del noto intellettuale, scrittore e giornalista Melo Freni, assiduo frequentatore dei centri di Naso e Capo d’Orlando.