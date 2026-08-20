Capo d’Orlando-Eolie, ControCorrente: “Regione garantisca il collegamento”

Presentata un’interrogazione al Governo regionale per chiedere tempi certi, risorse e una soluzione ponte per la prossima stagione estiva

aliscafo isole eolie

Un intervento concreto per l’attivazione del collegamento marittimo con navi veloci tra il Porto Turistico di Capo d’Orlando e le Isole Eolie e con esso tempi certi, risorse e una soluzione ponte per la prossima stagione estiva: sono queste le richieste avanzate al governo regionale attraverso l’interrogazione parlamentare urgente che porta la firma del gruppo ControCorrente formato da Ismaele La Vardera, Jose Marano, Carlo Gilistro e Alessandro De Leo.“Una tratta che – sottolineano i deputati di ControCorrente – nonostante l’idoneità dello scalo e le ripetute sollecitazioni istituzionali, non è stata ancora attivata. Eppure, il collegamento Capo d’Orlando-Eolie rappresenta una questione di sviluppo, mobilità e continuità territoriale. Il bacino dei Nebrodi coinvolge decine di Comuni e un sistema turistico che ha bisogno di collegamenti efficienti con le isole. Chiediamo quindi al Governo regionale di passare dalle dichiarazioni agli atti concreti: risorse in bilancio, un cronoprogramma preciso e una procedura che consenta di vedere finalmente le navi partire da Capo d’Orlando verso le Eolie”.

La priorità è duplice: garantire il servizio già nell’estate 2027 e, contemporaneamente, inserirlo strutturalmente nel nuovo affidamento novennale 2027-2036. “Non possiamo arrivare nuovamente alla stagione estiva senza una soluzione – proseguono i parlamentari di ControCorrente – Se le precedenti procedure hanno evidenziato criticità nei requisiti di partecipazione, bisogna correggere ciò che non ha funzionato, applicando il principio di proporzionalità e favorendo la più ampia partecipazione degli operatori”. “Un’altra stagione estiva si avvia alla conclusione nell’immobilità generale – dichiara il deputato regionale Alessandro De Leo – Ad oggi è regnato soltanto il silenzio, mentre i collegamenti veloci per le Eolie sono rimasti un’incompiuta. Non c’è più spazio per rinvii o promesse generiche. Capo d’Orlando e gli oltre quaranta comuni del comprensorio nebroideo non possono più accettare di avere un’opera d’eccellenza lasciata a metà dalla burocrazia. La continuità territoriale e il rilancio dell’economia turistica sono diritti fondamentali: la Regione dimostri nei fatti la volontà di risolvere questo paradosso, garantendo le risorse necessarie già nel prossimo bilancio di previsione”.

Gruppo ControCorrente all'Ars

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