Capo Bruzzano, concerto all’alba con Jany McPherson per inaugurare il Mese dei Bronzi di Riace 2026

In un punto esatto della Costa dei Gelsomini esiste un frammento di spazio-tempo in cui il possente Dio trattiene la notte con le proprie mani per permettere al giorno di risorgere. È lì ed allora che l’orizzonte si incendia di quelle sfumature magiche atte a consacrare la vita e la speranza. E sarà in quel determinato punto e in quel preciso momento che la musica si vestirà di magnificenza per andare in soccorso all’infinità di colori che, esplodendo, squarceranno l’abisso a oriente dello Ionio. Martedì 4 agosto, alle ore 5:30, il sipario si aprirà, appunto, su Capo Bruzzano. E questo scenario, il più solenne del momento, farà da ponte alle tante realtà che conferiscono maggiore grandezza alla nostra terra: la Calabria! L’evento è organizzato dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Regione Calabria, da Calabria Straordinaria, dal Ministero della Cultura, dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dall’Amministrazione comunale di Bianco.

Saranno la voce e il pianoforte di Jany McPherson a consacrare la nascita del nuovo giorno

Nell’ora più profonda e misteriosa, quando il mondo sembra sospeso e il ruggito delle onde infrange il dominio della notte, saranno la voce e il pianoforte di Jany McPherson a consacrare la nascita del nuovo giorno. L’artista cubana darà così corpo, anima e respiro al risveglio della nostra terra, trasformando ogni nota in un varco tra il buio e la luce. L’evento inaugura il cartellone “Mese dei Bronzi di Riace 2026 – I Bronzi di Riace: La Calabria del Mito”, promosso dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), insieme alla Regione Calabria, al Ministero della Cultura e al Comune di Bianco.

L’artista e l’incontro con la nostra terra

Nata a Guantánamo, Jany McPherson ha condiviso il palco con i giganti del Buena Vista Social Club ed è stata chiamata dal leggendario John McLaughlin a conquistare i più prestigiosi teatri del mondo. La sua è un’anima sonora che fonde, con forza primordiale, il rigore ancestrale dei ritmi afro-cubani con l’impeto libero e visionario del jazz contemporaneo. Il concerto sarà un’esperienza assoluta per pianoforte e voce. Nessun artificio, nessun clinquant, detto alla francese, solo la verità dello strumento e del canto, in un dialogo solenne con la scogliera calabrese e con la forza eterna del suo mare.

Ascoltare la luce mentre essa nasce è un po’ come partecipare a una rivelazione. È quell’istante irripetibile in cui lo spirito umano vibra all’unisono con il respiro del cosmo, quando il mare restituisce l’aurora al cielo e il tempo sembra fermarsi davanti al mistero della creazione.

Venite a vivere questo incanto. Lasciatevi attraversare dalla meraviglia e diventate custodi di un’alba destinata a restare nella memoria, dove la musica si fa storia, il mito torna a pulsare e ogni nota aggiunge un nuovo, luminoso tassello alla bellezza senza tempo della nostra terra.