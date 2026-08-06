Caparezza torna in concerto a 4 anni dall’ultimo tour: 2 date in Sicilia | INFO

L’attesa è quasi finita: dopo 4 anni dall’ultimo tour, tratto dall’album Exuvia, Caparezza torna live nel 2026 con le attesissime date del tour estivo che da giugno lo vedono sui palchi dei principali festival italiani. ll tour approda in Sicilia con le due prossime tappe in calendario: venerdì 7 agosto a Catania, Villa Bellini per il live all’interno di Sotto Il Vulcano Fest, la kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Sabato 8 agosto sarà la volta di Palermo, dove Caparezza si esibirà al Velodromo Paolo Borsellino per l’evento firmato Dream Pop Fest e organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti e il Comune di Palermo nel cartellone di eventi Palermo Live 2026 – La Grande Estate.

Il grande ritorno live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche i successi del nuovo disco-fumetto Orbit Orbit (BMG) certificato disco di platino, dopo essersi affermato come album in formato fisico più venduto in Italia nel 2025 secondo la classifica FIMI/NIQ, confermando ancora una volta Caparezza come uno degli artisti più apprezzati e originali della scena musicale italiana.

Con Orbit Orbit, Caparezza ha dato vita a una delle opere più mature e complete del suo percorso artistico, in cui musica, scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico. Un progetto che ha confermato la sua costante ricerca espressiva e che ha vinto la Targa Tenco 2026 per il Miglior album in assoluto il riconoscimento del suo valore.

Un premio che rappresenta la naturale evoluzione di un percorso costruito negli anni, fatto di sperimentazione, libertà creativa e attenzione alla parola. Con Orbit Orbit, Caparezza riafferma la centralità dell’album come opera compiuta, capace di mettere in dialogo musica, fumetto e scrittura in un’unica visione.

Artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e dagli ultimi 3 album produttore dallo stile inconfondibile, Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale.

Il tour è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti.