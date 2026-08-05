Cannitello, i Consiglieri di FI: “il marciapiede è stato completato? E perchè le panchine non sono mai tornate al loro posto?”

I Consiglieri comunali di Forza Italia Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco hanno presentato un’interrogazione consiliare per chiedere all’Amministrazione comunale di fare piena luce sullo stato dei lavori di riqualificazione del marciapiede di Cannitello, sulle opere realizzate per prevenire gli allagamenti e sulla mancata ricollocazione della storica panchina che per anni ha caratterizzato la piazzetta della fontana dedicata alla Madonna.

L’intervento di riqualificazione avrebbe dovuto migliorare il decoro urbano e rendere l’area più funzionale e fruibile. Tuttavia, a distanza di mesi dalla conclusione dei lavori, permangono diversi interrogativi che continuano a essere sollevati dai residenti e da quanti frequentano quotidianamente la zona.

Tra gli aspetti più evidenti vi è proprio l’assenza delle panchine circolari, rimosse durante l’esecuzione dei lavori e mai ricollocate. Una mancanza che priva la piazzetta di uno dei suoi elementi più rappresentativi, riducendo al tempo stesso gli spazi di sosta e di aggregazione per cittadini, anziani e visitatori.

A ciò si aggiunge un’altra questione che merita risposte puntuali. Già durante l’esecuzione dei lavori, nel tratto antistante l’Ufficio Postale di Cannitello, erano state avanzate pubblicamente perplessità sulla corretta regimentazione delle acque meteoriche e sulla presenza delle opere necessarie a evitare ristagni e allagamenti. Successivamente sono state segnalate criticità proprio nell’area interessata dall’intervento, circostanze che rendono necessario verificare se l’opera sia stata effettivamente completata secondo le previsioni progettuali e se siano state eseguite tutte le verifiche tecniche previste.

Con l’interrogazione, i Consiglieri comunali chiedono pertanto all’Amministrazione di chiarire se i lavori possano essere considerati definitivamente ultimati e collaudati, se siano state realizzate tutte le opere necessarie per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche ed evitare futuri allagamenti, quali verifiche tecniche siano state effettuate a seguito degli eventi piovosi e se siano stati segnalati episodi di allagamento o malfunzionamenti della rete di raccolta delle acque. Allo stesso tempo, viene chiesto di conoscere le ragioni per le quali le storiche panchine dell’area non siano state ancora reinstallate e quali siano i tempi previsti per il completamento definitivo dell’intervento e il pieno ripristino della stessa area.

L’iniziativa nasce dall’esercizio del dovere di controllo che compete ai Consiglieri comunali, affinché l’Amministrazione renda conto dello stato effettivo dell’intervento e assuma impegni chiari e trasparenti nei confronti della città.

“Riqualificare uno spazio pubblico non significa soltanto rifare un marciapiede, ma restituire ai cittadini un luogo pienamente funzionale, sicuro e decoroso” – dichiarano i Consiglieri comunali di Forza Italia. “Per questo vogliamo sapere se siano stati realmente risolti i problemi legati allo smaltimento delle acque meteoriche e come mai, a distanza di così tanto tempo, le storiche panchine dell’area non siano state ancora ricollocate. I cittadini hanno diritto di sapere se l’intervento sia stato davvero completato oppure se manchino ancora opere essenziali“.

Per Forza Italia questa vicenda rappresenta l’ennesimo esempio di un’opera pubblica che, pur essendo formalmente conclusa, continua a lasciare aperti interrogativi sulla qualità dell’intervento e sulla sua effettiva completezza. Restituire pienamente alla comunità uno dei luoghi simbolo di Cannitello significa completare ogni aspetto dell’opera, garantire la sicurezza dell’area e ripristinare quegli elementi di arredo urbano che per anni hanno caratterizzato il luogo, restituendole la sua identità e la sua piena funzione sociale.